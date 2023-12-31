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تطبيق ريدز يستحوذ اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي

منذ ساعة واحدة
تطبيق ريدز يستحوذ اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي

وطنا اليوم:في ظل فرض مواقع التواصل الاجتماعي تقييد المحتوى الفلسطيني، وحذف وحظر كل ما يتعلق بالمحتوى الفلسطيني، قرر الشاب سائد زيدات إطلاق تطبيق “ريدز” حيث تدعم المحتوى الفلسطيني دون قيود، وتنافس المنصات العالمية.
وجاء إطلاق التطبيق “ريدز”، عقب مطالبة رواد مواقع التواصل الاجتماعي وصناع المحتوى العربي بإنشاء منصة عربية تدعم محتواهم ولا تفرض أي قيود على المحتوى الفلسطيني.
وتتميز المنصة، وفقًا لتجارب النشطاء الذين قاموا بإنشاء حسابات شخصية عليه، بأنه يسمح بنشر كل ما يتعلق بالشأن العربي دون قيود، خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.
دعم النشطاء على منصات التواصل الاجتماعي لهذا الموقع العربي، حيث اعتبروه إنجازًا عالميًا يتيح للمواطن العربي نشر آرائه دون أي حواجز أو خوارزميات.
أحدث الناشط الفلسطيني، سائد زيدات، ضجة كبيرة بإطلاقه للموقع، الذي تجاوز قوائم التريند وأصبح من بين أفضل التطبيقات في جميع أنحاء العالم.
بالإضافة إلى ذلك، يتيح تطبيق “ريدز” للمستخدمين متابعة الأصدقاء والمشاركة في منشوراتهم والتعليق عليها، مما يجعله منصة تواصل اجتماعي متكاملة تجمع بين الاتصال والترفيه.
وتعتبر من بين مميزات التطبيق البارزة إمكانية إنشاء حسابات متعددة، مما يتيح للمستخدمين إدارة حساباتهم الشخصية والمهنية من خلال تطبيق واحد فقط. ويسمح التطبيق أيضًا للمستخدمين بتخصيص إعدادات الخصوصية والتحكم في من يرى منشوراتهم ومن يتواصل معهم.


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