مشاهد مبهرة.. الثلوج تغطي جبال اللوز شمال السعودية

وطنا اليوم:في أجواء بديعية ساحرة، اتجهت أنظار محبي الزائر الأبيض لمرتفعات جبل اللوز الشهير في منطقة تبوك شمال السعودية، حيث يشهد في كل عام غطاء من الثلوج، ويكتسي باللون الأبيض، وشكلت الثلوج المتساقطة على جبل اللوز منظراً طبيعياً ماتعاً.

المصور الضوئي مشير البلوي، الملقب بـ”مارشال”، خطف عددا من الصور البديعية أظهر فيها مناطر الثلوج وهي تغطي جبال اللوز، والتي جذبت حماس الأهالي والزوار لتجربة العيش في المناطق الثلجية والكشتات الثلجية والاستمتاع بها.

وتسابق أهالي تبوك إلى جبال اللوز للاستمتاع بتساقط الثلوج والتي تشكلت في منظر طبيعي ماتع، في الوقت الذي راجت فيه مشاهد الجبل على منصات التواصل الاجتماعي والتي وثقها السعوديون وقاموا ببثها عبر حساباتهم الشخصية في منصات التواصل.

وتتربّع الثلوج سنوياً على قمة “جبل اللوز” خلال فصل الشتاء ليكتسي وشاحاً أبيض يُبهر زواره بجماله الساحر الأَخَّاذ، وهو وجهة مثالية لمَن يرغب بقضاء عطلة شتوية مليئة باللحظات المميزة، لذلك يقصدها هواة الرحلات والمغامرة.

يشار إلى أن اللوز هي سلسلة جبال تقع شمال غربي السعودية قرب الحدود الأردنية في منطقة تبوك على بعد نحو 200 كيلومتر شمال غربي مدينة تبوك.

ويبلغ ارتفاع السلسلة 2580 مترا فوق سطح البحر، وتعد من أعلى السلاسل الجبلية في منطقة حسمى التي تعد جبالها امتداداً لجبال السروات من غرب تبوك حتى وادي رم بالأردن، ويسمى بجبل اللوز لوجود شجر اللوز فيه.