الفواكه تدخل القطاع لأول مرة منذ 3 أشهر

وطنا اليوم:دخلت شحنات من الفواكه إلى قطاع غزة، الجمعة، أول دفعة فواكه منذ 3 أشهر، جراء الحصار المفروض على القطاع.

وقال تاجر فواكه في القطاع إبراهيم رضوان، إن هذه المرة هي الأولى يتم فيها دخولها الفواكه منذ ثلاثة أشهر.

وقال تاجر فواكه في القطاع إبراهيم رضوان إن الفاكهة باتت مكلفة، ولكن نأمل أن تنخفض الأسعار، آملا أن يتم إلغاء الضرائب عن الفلسطينيين.

“الفواكه غالية، جداً غالية” بهذه الكلمات مطالب رضوان بتوفير الطعام لأهل القطاع في ظل الحصار المفروض.

وفي ظل معاناة أهل غزة جراء عدوان الاحتلال، قال عماد سالم أن ارتفاع الأسعار يرجع إلى عدم توفر المنتجات، مضيفا أنه عندما بدأت المزيد من المنتجات في الوصول، بدأت الأسعار تتراجع في الأسواق