أ.د. محافظة يرعى حفل افتتاح كلية طب الأسنان في عمان الاهلية

وطنا اليوم:رعى وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير التربية والتعليم الاستاذ الدكتور عزمي محافظة اليوم الخميس حفل الافتتاح الرسمي لكلية طب الاسنان بجامعة عمان الاهلية بحضور رئيس هيئة المديرين للجامعة الدكتور ماهر الحوراني ونائب رئيس هيئة المديرين الاستاذ عمر الحوراني ورئيس الجامعة ألاستاذ الدكتور ساري حمدان ، الى جانب حضور عدد من الضيوف منهم : رئيس الجامعة الاردنية معالي الاستاذ الدكتور نذير عبيدات ومحافظ البلقاء الدكتور فراس ابو قاعود ورئيس بلدية السلط المهندس محمد الحياري ورئيس بلدية عين الباشا جمال الواكد الفاعوري ومدير شرطة البلقاء الدكتور العميد جمعة الحمايدة ومدير مستشفى السلط الجديد الدكتور رامي ابو رمان وعدد من المستشارين والملحقين الثقافيين العرب وعدد كبير من الأكاديميين من أساتذة الجامعات.

كما حضر من الجامعة عدد من أعضاء مجلس الامناء من بينهم النائب اندريه حواري والاستاذ المحامي ابراهيم شعبان ونائبي الرئيس الاستاذ الدكتور مصلح الطراونة والاستاذ الدكتور أنس السعود والسادة عمداء الكليات في الجامعة وحشد من أساتذة الجامعة والاداريين .

وقد قرأ الحضور الفاتحة ووقوف دقيقة صمت حدادا على أرواح شهداء فلسطين وغزة .

والقى رئيس جامعة عمان الاهلية الاستاذ الدكتور ساري حمدان كلمة قال فيها : بالنيابة عن مجلس الأمناء وهيئة المديرين ومجلس العمداء في الجامعة أرحب بكم أجمل ترحيب واقول لكم أن هذا الحدث يحقق حلم مؤسس الجامعة المرحوم الدكتور أحمد الحوراني الذي سعى إلى تأسيس أول جامعة خاصة في الأردن، وكانت رؤيته صائبة لدعم الاقتصاد الوطني بإتاحة المجال أمام الأردنيين والعرب والوافدين للدراسة في الأردن.

واكد حمدان ان وضع تصور لبناء وإنشاء كلية طب الأسنان في جامعتنا أظهر حرص ودعم هيئة المديرين ممثلة بالدكتور ماهر الحوراني والسيد عمر الحوراني بأن تكون كلية حديثة في كل شيء في المبنى والمختبرات والتجهيزات الطبية وأعضاء الهيئة التدريسية المتميزين، وبناء عليه قرر رئيس الجامعة بتاريخ( 5-12-2021) تشكيل لجنة تأسيس كلية طب الأسنان برئاسة الأستاذ الدكتور أحمد حمدان وعضوية الأستاذ الدكتور أنس السعود والأستاذ الدكتور محمد الطناني.

وبين رئيس الجامعة ان الكلية ستصبح مركزاً علمياً وبحثياً متميزاً بين الكليات في الأردن مشيرا الى ان معدلات القبول كانت 24 % ممن حصلوا على معدل يزيد عن 95 بالمئة و48 % ممن حصلوا على معدل يتراوح بين (90 الى 94.9 بالمئة و24 % ممن حصلوا على معدل يتراوح من 85 الى 89.9 بالمئة و 4 % من الطلبة الوافدين لا تقل معدلاتهم عن 80 بالمئة .

من جهته قال نائب رئيس الجامعة لشؤون العلاقات الدولية والجودة الاستاذ الدكتور انس السعود ( الذي قدم للحفل) : ان كلية طب الاسنان تأسست تماشياً مع توجهات إدارة الجامعة وتحقيقاً لرؤية الجامعة بأن تكون جامعة ذكية عالمية ذات بيئة معرفية مستدامة داعمة للابتكار، لذا كان من أهدافها أن تضم ضمن كلياتها كلية رائدة في طب الأسنان ليس على المستوى المحلي فحسب بل على المستويين الاقليمي والعالمي، وتضم هذه الكلية قسمين رئيسيين هما قسم علوم طب الأسنان الأساسية ويعنى بالعملية الأكاديمية والتعليمية خلال المرحلة ما قبل السريرية بما في ذلك العلوم الطبية الحيوية الأساسية وعلوم طب الأسنان الأساسية و قسم علوم طب الأسنان السريرية ويعنى بالعملية الأكاديمية والتدريبية في تخصصات طب الأسنان المختلفة خلال السنوات السريرية.

أما مبنى كلية طب الأسنان، فالمبنى الرئيسي يضم ثماني قاعات تدريسية معاصرة ومدرج يتسع لثلاثمائة شخص مجهز بأحدث تقنيات الإضاءة والصوت، الى جانب أربع قاعات مؤتمرات متعددة الاستخدام مجهزة بشاشات ذكية وكاميرات البث المباشر و 18مختبر تعليمي متخصص لكافة تخصصات طب الأسنان والعلوم الطبية الأساسية تحتوي على أحدث التقنيات التعليمية العالمية. ومركز بحوث أمراض الفم والأسنان وهو أول مركز بحثي متخصص في أمراض الفم والبحوث ذات الصلة في الأردن والمنطقة العربية، ويضم (8) مختبرات مجهزة بأحدث الأجهزة والتقنيات و عيادة الإقلاع عن التدخين و مكتبة مجهزة بأحدث المراجع الورقية والرقمية.

اما المبنى المجاور فسيضم قسم سريري يحتوي على 200 عيادة تدريبية مجهزة لكافة تخصصات طب الأسنان و مختبر لأبحاث الذكاء الاصطناعي في طب الأسنان.

ومع انشاء كلية طب الاسنان سيكون هناك برنامج دكتور في طب وجراحة الفم والاسنان الذي سيخرج كوادر طبية مميزة .

كما بين السعود ان صندوق ابتعاث طلبة طب الاسنان والذي شكل من قبل معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والذي يرأسه عطوفة رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها الأستاذ الدكتور ظافر الصرايرة ، حيث حرصنا في الجامعة من خلال هذا الصندوق على اختيار أفضل المرشحين للابتعاث واختيار كبرى الجامعات العالمية المصنفة من ضمن أفضل 500 جامعة على مستوى العالم .

وقد تم عرض فيديو تعريفي لمجموعة من مبتعثي الجامعة الدارسين في أفضل الجامعات العالمية .

وفي نهاية حفل الافتتاح كرم رئيس هيئة المديرين الدكتور ماهر الحوراني ورئيس الجامعة الأستاذ الدكتور ساري حمدان من ساهموا بشكل مباشر في هذا الانجاز الوطني ، حيث تم تكريم معالي راعي الحفل الأستاذ الدكتور عزمي محافظة وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير التربية والتعليم و سعادة الأستاذ الدكتور أحمد محمد حمدان رئيس اللجنة التأسيسية لكلية طب الأسنان و سعادة المهندس رمزي السهاونة الرئيس التنفيذي لشركة المصفوفة للمقاولات الانشائية.