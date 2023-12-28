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اكتشاف محتمل لكميات كبيرة من الذهب في السعودية

منذ 3 ثواني
اكتشاف محتمل لكميات كبيرة من الذهب في السعودية

وطنا اليوم:أعلنت شركة التعدين العربية السعودية (معادن) الخميس اكتشاف محتمل “لإمكانات كبيرة من موارد الذهب” تمتد على طول 125 كيلومتر جنوب منجم منصورة ومسرة للذهب الحالي.
وقالت معادن في بيان إن هذا هو أول اكتشاف من برنامج استكشاف تم إطلاقه في عام 2022 ويهدف إلى بناء خط إنتاج معادن.
ويركز الاستكشاف حول منصورة ومسرة على تحديد الرواسب المحتملة على نطاق وترسبات جيولوجية مماثلة، حيث كشفت النتائج المشجعة بعد التنقيب في مواقع متعددة جنوب العروق وعلى امتداد 100 كيلومتر جنوب /منجم منصورة ومسرة عن خصائص جيولوجية وكيميائية مماثلة للرواسب في المنجم.
وتشمل هذه النتائج تقاطعات حفر عالية الجودة، وجدت على بعد 400 متر من منصورة ومسرة وفي العمق، مع العديد من الترسبات عالية الجودة بما في ذلك المستخلصات الأساسية التي تظهر 61 مترا عند درجة 10.4 جم / طن من الذهب و20 متراً عند درجة 20.6 جم / طن.
بالإضافة إلى ذلك، واصلت معادن السعودية توسيع بصمتها الاستكشافية في آفاق جبل الغدارة وبئر الطويلة على بعد 25 كم شمال منصورة ومسرة، حيث تقوم الشركة بتحويل موارد مستدل عليها تبلغ 1.5 مليون أونصة لقياسها.
وحددت نتائج التنقيب الإيجابية مجتمعة، المنطقة المحتملة بطول 125 كم مع توقعات كبيرة لتصبح حزام ذهب رئيسي بمقاييس عالمية في المملكة العربية السعودية.
وتشير نتائج التنقيب القريبة من منصورة ومسرة إلى أن الموارد متاحة في العمق وعلى طول المنطقة، والتي تنبئ بوفرة في حجم الثروات في المنجم، مع إمكانية إطالة عمر المنجم بالتطوير تحت الأرض.
يذكر أن حجم الموارد من الذهب في منصورة ومسرة تبلغ حوالي سبعة ملايين أونصة في نهاية عام 2023 مع قدرة إنتاجية تبلغ 250,000 أونصة سنويا.
وتعد هذه النتائج أول الاكتشافات المهمة لبرنامج الاستكشاف المكثف في معادن، الذي تم إطلاقه في عام 2022، والذي يهدف إلى بناء خط إنتاج معادن، وتطوير قاعدة موارد المملكة العربية السعودية، ودعم طموح الشركة لتحويل التعدين إلى الركيزة الثالثة للاقتصاد السعودي.
وقال روبرت ويلت، الرئيس التنفيذي لشركة معادن:”في العام الماضي، شرعت معادن في أحد أكبر برامج الاستكشاف في العالم. وتعد هذه الاكتشافات دليلاً مهماً على الإمكانات غير المستغلة للثروات المعدنية في المملكة العربية السعودية، ودعم التنوع في مصادر الدخل بما يتوافق مع رؤية 2030 وترسيخ التعدين كركيزة ثالثة للاقتصاد السعودي”.
واضاف ويلت: “إن هذا الاكتشاف لمنطقة الذهب الجديدة يعد دافعاً نحو اكتشافات لحمى الذهب في العالم وجزئاً رئيسياً من استراتيجيتنا للنمو. حيث يتمتع الدرع العربي بإمكانات هائلة تتطلب المزيد من الاكتشافات ذات المستوى العالمي، ويعد هذا الاكتشاف الأول من بين العديد من الاكتشافات التي نتوقع تحقيقها في السنوات القادمة. وكوننا أكبر شركة تعدين في السعودية، نحن نعمل على تطوير قطاع التعدين في المملكة وسنواصل دعم نمو ونهضة القطاع.”


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