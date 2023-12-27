العيسوي يتفقد مشروع مدرسة ابدر الثانوية للبنات في لواء بني كنانه بمحافظة إربد ومشروع مركز جرش لذوي الاحتياجات الخاصة بمحافظة جرش

وطنا اليوم – تفقد معالي رئيس الديوان الملكي الهاشمي ، السيد يوسف حسن العيسوي ، رئيس لجنة متابعة تنفيذ مبادرات جلالة الملك ، اليوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٣/١٢/٢٧ وبحضور معالي وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة، وعطوفة أمين عام الديوان الملكي الهاشمي محمد ابو كركي، وعطوفة محافظ اربد، مشروع مدرسة ابدر الثانوية للبنات في لواء بني كنانه بمحافظة إربد.

كما تفقد العيسوي بحضور معالي وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى ، ومعالي المهندس شحادة أبو هديب رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية ، وعطوفة محافظ جرش، مشروع مركز جرش لذوي الاحتياجات الخاصة بمحافظة جرش، واستمع إلى إيجاز حول مراحل سير العمل النهائية بالمشروع.