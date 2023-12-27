خديجة بن قنه : حلل يا دويري

وطنا اليوم:الاعلامية في قناة الجزيرة خديجة بن قنه نشرت صورتها مع الجنرال فايز الدويري

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حلل يا دويري.

وطالب أحد مقاتلي كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- الخبير العسكري والإستراتيجي اللواء فايز الدويري بتحليل مقطع استهدافه قوة إسرائيلية متحصنة بأحد المنازل في قطاع غزة.

وقال المقاتل القسامي “حلل يا دويري” عقب استهدافه القوة الإسرائيلية بقذيفة مضادة للتحصينات بمنطقة جحر الديك شرقي المحافظة الوسطى في القطاع.