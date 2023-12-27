خلال حواره مع طلبة الجامعة الألمانية الأردنية الخريشة يحث الشباب على الإنخراط بالعملية السياسية

وطنا اليوم – أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية حديثة الخريشة ان البيئة التشريعية محفزة للشباب والمراة للإنخراط بالعملية السياسية والحزبية.

وقال الخريشة خلال الجلسة الحوارية الذي نظمها نادي الحوار والسياسة في عمادة شؤون الطلبة بالجامعة الألمانية الأردنية بحضور رئيسها الدكتور علاء الدين الحلحولي ان الشباب أكثر الفئات المستفيدة من فرصة التحديث السياسي المتاحة اليوم ، وأتيحت لهم فرص للمشاركة السياسية غير المسبوقة وعلينا جميعاً أن نستثمرها.

ودعا الوزير الشباب لإستثمار هذه الفرص المتاحة في مشروع التحديث السياسي لتعزيز المشاركة السياسية والحزبية.

وبدد الخريشة مخاوف الشباب الأردني وقال لم يعد هناك عذراً يتعلق بالمخاوف من الإنخراط في العمل الحزبي والسياسي، فالتشريعات اليوم تحتوي على كافة الضمانات القانونية التي تحمي حقك كشاب او شابة في المشاركة السياسية والحزبية، وضمن قانون الأحزاب حماية الشباب المنتسبين إلى الأحزاب السياسية من التعرض لأي مساءلة أو تضييق، كما ضمن للشباب الحق في المشاركة السياسية داخل الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، كما واشترط أن تكون نسبة النساء من مؤسسي الحزب لا تقل عن 20% على الأقل، وكذلك من الشباب 20% ، وهو الأمر الذي سيعزز من مشاركة النساء والشباب في الأحزاب بشكل أكبر مما هو عليه الآن.

وقال ان العام المقبل 2024 ستجري الإنتخابات النيابية، وستشهد الإنتخابات مشاركة حزبية واسعة نتيجة للفرصة التي أتاحتها التشريعات الجديدة ضمن منظومة التحديث السياسي، لذلك علينا أن نكون مستعدين لهذه المرحلة، وأن ننخرط بالإنتخابات بشكل فعال انتخاباً وترشيحاً، خاصة بعد خفض سن الترشح إلى 25 عام من أجل مشاركة اوسع للشباب في مجالس النواب.

وتابع الوزير أنه تم زيادة المقاعد المخصصة للنساء بحيث أصبح هناك مقعد لكل دائرة إنتخابية بدلاً من كل محافظة، واشترط القانون في تشكيل القائمة الحزبية التي ستنافس على الدائرة العامة بأن يكون هناك إمرأة من أول ثلاثة أسماء وثاني ثلاثة أسماء، وان تتضمن شاب أو شابة بعمر أقل من 35 عام ضمن أول خمسة أسماء مما يعني حتماً نجاح عدد من النساء والشباب على القائمة الحزبية التي ستوسع من المشاركة الشعبية في عملية صنع القرار.

ودار حوار بين الوزير والطلبة أجاب فيه الوزير على تساؤلات الطلبة، وحث فيه الخريشة الطلبة والشباب الأردني على الإنخراط بالعملية السياسية والحزبية.