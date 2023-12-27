مركز التعليم المستمر في جامعة البترا يستضيف الإعلامي خالد القضاة

وطنا اليوم:نظم مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع في جامعة البترا بالتعاون مع كلية الإعلام محاضرة بعنوان: “توثيق الأحداث في التغطية الصحفية للنزاعات” قدمها عضو مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين المتخصص في قضايا السلامة المهنية للصحفيين خالد القضاة.

تناولت المحاضرة تمكين الصحفيين من المهارات الاحترافية اللازمة لتوثيق الأحداث في النزاعات والكوارث الطبيعية وأرشفتها، وأسس المفاضلة بين النشر والتوثيق في أثناء جمع المعلومات من مصادرها؛ لكون التوثيق يقع على عاتق الصحفيين، فهم الاقرب للأحداث في الميدان لشرح الإطار العام.

وشهدت المحاضرة حضور عميد كلية الإعلام الأستاذ الدكتور علي نجادات، ومدير مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع سعد المغربي، وعدد من أساتذة وطلبة كلية الإعلام.