بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. جامعات

مركز التعليم المستمر في جامعة البترا يستضيف الإعلامي خالد القضاة

منذ ساعتين
مركز التعليم المستمر في جامعة البترا يستضيف الإعلامي خالد القضاة

وطنا اليوم:نظم مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع في جامعة البترا بالتعاون مع كلية الإعلام محاضرة بعنوان: “توثيق الأحداث في التغطية الصحفية للنزاعات” قدمها عضو مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين المتخصص في قضايا السلامة المهنية للصحفيين خالد القضاة.
تناولت المحاضرة تمكين الصحفيين من المهارات الاحترافية اللازمة لتوثيق الأحداث في النزاعات والكوارث الطبيعية وأرشفتها، وأسس المفاضلة بين النشر والتوثيق في أثناء جمع المعلومات من مصادرها؛ لكون التوثيق يقع على عاتق الصحفيين، فهم الاقرب للأحداث في الميدان لشرح الإطار العام.
وشهدت المحاضرة حضور عميد كلية الإعلام الأستاذ الدكتور علي نجادات، ومدير مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع سعد المغربي، وعدد من أساتذة وطلبة كلية الإعلام.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:07

حماس ترد على الحرس الثوري الإيراني بشأن أسباب طوفان الأقصى

13:58

قنوات إسرائيلية : وضعنا أصبح كارثيا

13:47

الضمان: اتفاقيات مع (34) مستشفى خاص لعلاج إصابات العمل

13:44

الخصاونة لدى تسلمه تقرير ديوان المحاسبة: نحرص على تصويب الخلل

12:40

المنح والقروض ومُعدل الحصول على المعلومات تطغيان على جلسة النواب

12:29

خلال لقاء مفتوح في صناعة عمان .. الشمالي يبحث قضايا الصناعيين العالقة

12:26

ارتفاع عدد حالات التسمم بـ الفطر البري إلى 45 حالة

12:20

الملك يغادر إلى القاهرة لبحث سبل وقف العدوان على غزة

12:18

خلال حواره مع طلبة الجامعة الألمانية الأردنية الخريشة يحث الشباب على الإنخراط بالعملية السياسية

12:14

الأشغال المؤبدة لقاتل زوجته وابنه في مزرعة بجرش

11:59

تضامناً مع غزة.. الشارقة تمنع كافة احتفالات رأس السنة

11:48

رئيس الوزراء يرتدي نظارة شمسية أمام النواب

وفيات
وفيات الاربعاء 27-12-2023وفيات الثلاثاء 26-12-2023شركة الاسواق الحرة الاردنيه تنعى وفاة يزن الهباهبهشكر على تعاز من عشيرة الدباسوفيات الاثنين 25-12-2023