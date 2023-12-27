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تضامناً مع غزة.. الشارقة تمنع كافة احتفالات رأس السنة

منذ ساعتين
تضامناً مع غزة.. الشارقة تمنع كافة احتفالات رأس السنة

وطنا اليوم:أعلنت شرطة إمارة الشارقة، إلغاء كافة المظاهر الاحتفالية بمناسبة رأس السنة الميلادية الجديدة 2024، تضامنا مع أهالي غزة.
وذكرت القيادة العامة لشرطة الشارقة في بيان، أن المنع يشمل عروض الألعاب النارية في ليلة رأس السنة الميلادية الجديدة، “وذلك في تعبير صادق يعبر عن التضامن والتعاون الإنساني مع الأشقاء في قطاع غزة”.
وأضاف البيان: “تناشد شرطة الشارقة الجميع من مؤسسات وأفراد التعاون معها والالتزام، منوهة إلى أنها سوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية حيال من يخالف التعليمات”.
وبحسب بيان شرطة الشارقة، فإن “التضامن الإنساني ثقافة وفكر مترسخ تنتهجه إمارة الشارقة”.
وتفاعل ناشطون مع بيان شرطة الشارقة، مشيدين بمواقف الإمارة التي يحكمها الشيخ سلطان القاسمي.
ونشرت جواهر القاسمي، زوجة حاكم الشارقة، بيان الشرطة، علما أنها عبرت عن تضامنها التام مع أهالي غزة عدة مرات منذ بدء الحرب.
وقال ناشطون إن موقف إمارة الشارقة يختلف بشكل كبير عن إمارتي أبو ظبي، ودبي، علما أن الشارقة لم تنخرط بالتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي بشكل ملحوظ، بخلاف بقية الإمارات الأخرى.


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