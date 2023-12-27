أبو تريكة يتضامن مع غزة مجددا وينتقد جماعة لا سمح الله

وطنا اليوم:جدد لاعب المنتخب المصري السابق محمد أبو تريكة، تضامنه مع أهالي قطاع غزة الذين يواجهون حرب إبادة جماعية من قبل جيش الاحتلال، مشددا على أن الغزيين “شرف الأمة”.

وقال أبو تريكة مخاطبا أهالي القطاع المحاصر: “لم ننسَ أحدا في غزة، أنتم شرف الأمة وفوق رؤوسنا. جعلتم لدينا حلم الصلاة بالأقصى”.

وأضاف خلال الاستوديو التحليلي لإحدى مباريات الدوري الإنجليزي عبر قناة “بين سبورت”: “لم ننس أهل غزة ولا نملك إلا الدعاء.. جماعة لا سمح الله (يشير إلى كلمة “أبو عبيدة”) هم من يملكون الأمر ونحن ندعو الله أن ينصركم”.

وحول الدعم الغربي المتواصل للاحتلال في جرائمه بقطاع غزة، شدد أبو تريكة على أن “أمريكا وبريطانيا وألمانيا الجيل كشفهم”، مردفا “انتظروا الأجيال القادمة الملتزمة بقيمها وعقيدتها الصحيحة”.

وحازت تصريحات أبو تريكة على تفاعل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، مشيدين بموقفه الداعم للقضية الفلسطينية وأهالي قطاع غزة.

وكتب علي أبو رزق عبر حسابه في منصة “إكس” (تويتر سابقا): “لو انقطعت كل أسباب محبة مصر لكفانا هذا الرجل، أبو تريكة له منزل ومنزلة في معظم حواري فلسطين، لكثرة محبيه”.

أما يحيى غنيم، فقد علق على موقف أبو تريكة بالقول: “سيظل أبو تريكة حدثا رياضيا فارقا، وأسطورة أخلاقية راقية، ونجما غير قابل للتكرار، وقلبا ينبض بآلام وآمال الأمة العربية والإسلامية”.

وكان أبو تريكة قد أعلن غير مرة وفي أكثر من مناسبة عن دعمه لأهالي قطاع غزة، منددا بالعدوان الإسرائيلي الوحشي الذي أسفر عن مجازر مروعة بحق المدنيين.

كما انتقد الصمت الغربي إزاء ما يحدث في غزة من مجازر على أيدي جيش الاحتلال الإسرائيلي، مشددا على أن “دي القضية الوحيدة (القضية الفلسطينية) في العالم الحق فيها واضح والباطل معروف، تسكتون عن الباطل ولا تنصرون الحق”.

ولليوم الـ82 على التوالي، يواصل الاحتلال عدوانه الوحشي على قطاع غزة، مخلفا مجازر مروعة بحق المدنيين، خصوصا الأطفال والنساء منهم.

وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى نحو 21 ألف شهيد، جلهم من النساء والأطفال، فيما تجاوز عدد الجرحى حاجز الـ54 ألف مصاب بجروح مختلفة، بحسب مصادر فلسطينية.