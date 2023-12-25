بعد التحية من كتائب القسام .. وسم حلل يا دويري يتصدر موقع إكس في الأردن

وطنا اليوم:تصدر وسم” حلل يا دويري” قائمة الأكثر تداولا على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”، تويتر سابقا في الأردن.

وقال أحد الناشطين عبر المنصة ” كلنا في انتظار التحليل المرتقب للمحلل العسكري فايز الدويري بعد التحية التي وصلته بشكل مباشر من كتائب القسام في الفيديو الأخير”.

وأضاف آخر “حلل يادويري هذه أفضل وأجمل وأكبر مُكافأة يحصل عليها عسكري عربي كـمكافأة نهاية الخدمة”.

ونشرت ناشطة ” “حلل: أي فصّل وابحَث ومَحِّص وافخر”.

وخاطبت أخرى الدويري عبر المنصة “ياباشا الأبطال بينادوا عليك”.

كما قالت النائب السابق ديما طهبوب : يظن البعض أن اللواء الدويري قد لمع مع الحرب ولكنه ابن الأردن الذي ربى أبناءه أن فلسطين تجري منا مجرى النفس والدم وأننا لا بد لها محررون وعائدون

“أنا ابن القضية ولا أحد يزاود علي في حبي لفلسطين”هذا هو الدويري منذ أن عرفناه ذات الرؤية والانتماء والعقيدة العسكرية

الى ذلك رد اللواء المتقاعد فايز الدويري على دعوة القسّام #حلل_يا_دويري

سأحلل 🔻

التقط الدويري الرسالة وأخذ يحكي عن بأس المقاومة بمواجهة جيش مصنف من الأقوى ومشروع الأنفاق وهوان العدو واستقواءه على المدنيين

وكانت كتائب القسام قد نشرت فيديو يظهر مقاومون لحظة استهدافهم قوة تابعة للاحتلال، ليصرخ أحدهم عقب ذلك بقوله “حلل يا دويري”، في إشارة منه إلى التحليلات العسكرية التي يجريها اللواء فايز الدويري