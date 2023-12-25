كوب ستارباكس يتسبب بفصل مذيعة تركية

وطنا اليوم:أقدمت قناة “TGRT” التركية الخاصة على فصل المذيعة ميلتم غوناي، بعد أن ظهرت على الهواء مباشرة، الأحد 24 ديسمبر/كانون الأول 2023، وأمامها كوب قهوة “ستاربكس” الأمريكية، وفق ما ذكرته وسائل إعلام تركية، التي أشارت إلى أن قرار الفصل شمل أيضاً المخرج.

حيث قالت القناة التركية في بيان على منصّة إكس” إنّ المذيعة “ميلتم غوناي” ظهرت للجمهور خلال البثّ الإخباري يوم 24 ديسمبر/كانون الأول 2023 وهي تقدّم الأخبار بكوب “ستاربكس” أمامها.

أضافت: “وفقاً لمبادئ مؤسستنا، يُمنع منعاً باتاً أن يقوم المذيع بالتقديم على قناة TGRT News TV بطريقة من شأنها الترويج لأي شركة، وقد تم فصل مذيعة الأخبار والمخرج الذي تصرف بشكل مخالف لهذا المبدأ”.

كما أضافت القناة في بيانها: “ندرك حساسيات الشعب التركي تجاه غزة، ودفاعه عنها، ومن المستحيل الموافقة على أي إجراء أو نشر مخالف لذلك، وستواصل القناة الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في غزة”.

إلى ذلك، خرجت احتجاجات، الأحد، في ولايات إسطنبول وسيرت وبينغول وباطمان وماردين جنوب شرقي تركيا، مناهضة للهجمات الإسرائيلية على غزة.

حيث شارك آلاف الأشخاص في الفعالية التي نظمتها هيئة الإغاثة الإنسانية (İHH) عقب صلاة الظهر بدءاً من منطقة “فندقلي” وحتى “ميدان أمينونو” في إسطنبول، وسط تدابير أمنية مشددة.

كما رفع المشاركون لافتات باللغات التركية والعربية والإنجليزية تعبر عن التضامن مع الجنود الذين استشهدوا خلال اشتباكات مع إرهابيين شمالي العراق.

بينما سار المحتجون بقيادة “منصة محبي الرسول” في ولاية سيرت، وتجمعوا في ميدان “15 تموز”. وتُليت في الميدان آيات من القرآن الكريم، وأُلقيت خطابات مناهضة لإسرائيل.

بدورها خرجت مسيرة نسائية، قادتها منظمات المجتمع المدني الإسلامية في ولاية باطمان، من أجل الأمهات والأطفال الذين قتلوا في غزة. ورفع المشاركون في المسيرة لافتات تضمنت عبارة “أمهات باطمان يسرِن من أجل غزة”.

أما في ولاية ماردين، تجمعت نساء وأطفال رافعين أعلام فلسطين وتركيا، أمام الحديقة الوطنية في قضاء “ميديات”. المشاركون خلال الفعالية التي نظمتها منصة منظمات المجتمع المدني في “ميديات”، ساروا في المنطقة، رافعين شعارات مناهضة لإسرائيل.