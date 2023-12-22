مصلون يغادرون مسجدا في رام الله بعد صعود كبير مستشاري عباس لمنبر الجمعة

وطنا اليوم:تداول ناشطون عبر مواقع التواصل، الجمعة 22 ديسمبر/كانون الأول 2023، فيديو يُظهر مصلين يغادرون أحد مساجد رام الله في الضفة الغربية، وذلك لحظة اعتلاء محمود الهباش، كبير مستشاري الرئيس الفلسطيني محمود عباس، المنبر لإلقاء خطبة الجمعة.

بحسب الناشطين، فإن انسحاب المصلين من المسجد جاء اعتراضاً على إلقاء الهباش خطبة الجمعة، وقد عُرف بمواقفه ضد المقاومة الفلسطينية، خصوصاً حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وأجرى الهباش قبل عدة أيام، مقابلة مع صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، قال فيها إن الرئيس محمود عباس أدان حركة حماس في كل مكالمة واجتماع عقده مع قادة العالم منذ عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، لكنه لن يفعل ذلك علناً بينما الحرب مستمرة في قطاع غزة.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت حتى صباح الجمعة “20 ألفاً و57 شهيداً و53 ألفاً و320 جريحاً، معظمهم أطفال ونساء”، ودماراً هائلاً في البنية التحتية و”كارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب مصادر فلسطينية وأممية.