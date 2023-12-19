مجمع اللغة يعلن نتائج مسابقاته الثقافية لعام ٢٠٢٣م بالتعاون مع مبادرة “ض”.

وطنا اليوم – أعلن مجمع اللغة العربية الأردني اليوم الثلاثاء الموافق التاسع عشر من كانون الأول لهذا العام؛ احتفاءً باليوم العالمي للغة العربية بالتعاون مع مبادرة ض، نتائج مسابقاته الثقافية في دورتها الثامنة، وقد سلّم جوائز الحفل- الذي حضره جمهور كبير من الأكاديميين والمتخصصين والمهتمين وأهالي الفائزين- عضو المجمع الأستاذ الدكتور عيد دحيات بالإنابة عن الأستاذ رئيس المجمع.

وقد كرّم المجمع بهذه المناسبة محكمي الجوائز والخبراء الذين أشرفوا على تحكيم المشاركات وكذلك الفائزين الذين جاءت نتائجهم على النحو الآتي:

– جائزة مسابقة أفضل كتاب مترجم: منحت للأستاذ الدكتور محمد عصفور، أستاذ اللغة الإنجليزية وآدابها، عن كتابه “إدوارد سعيد، أماكن الفكر”، وجائزة أفضل كتاب مؤلف مناصفةً بين كل من: الأستاذ الدكتور محمود أحمد السلمان، أستاذ اللغة الإنجليزية واللغويات في جامعة البترا عن كتابه “في ثنايا الحيّ” والأستاذ منصور علي عمايرة، كاتب وناقد مسرحي عن كتابه “مسرح القناع”.

– جوائز مسابقة فن الخط العربي للكبار: جائزة خط النسخ والثلث موزعةً على النحو الآتي: الجائزة الأولى للمشارك مهند ضيف الله القيسي، من محافظة العاصمة، والجائزة الثانية مناصفةً بين المشاركين مؤمن محمود القبيلات من محافظة مادبا، وسليمان إسماعيل ناصر من محافظة العاصمة، والجائزة الثالثة مناصفةً بين المشاركين منتصر عدنان أبو عياد من محافظة العاصمة، وعلاء الدين عبدالمجيد قرمش من محافظة الزرقاء، وجائزة الخط الديواني موزعةً على النحو الآتي: الجائزة الأولى مناصفةً بين المشاركين علي مصطفى الجيزاوي من محافظة العاصمة، وطلال محمود أبو نصير من محافظة مادبا، والجائزة الثانية مناصفةً بين المشاركين خالد لافي لومان العنزي من محافظة المفرق، ونعمت محمد الحاج أحمد من محافظة العاصمة، والجائزة الثالثة مناصفةً بين المشاركتين مريم زهير بني عيسى من محافظة العاصمة، وأماني حسين صالح عباس من محافظة الزرقاء، وجوائز خط الرقعة جاءت على النحو الآتي: الجائزة الأولى حجبت، والجائزة الثانية مناصفةً بين المشاركين بلال سالم يوسف الفلاحات من محافظة مادبا، وباسمة حسين جبر أبو رزق من محافظة العاصمة، والجائزة الثالثة مناصفةً بين المشاركين صهيب محمد الظاهر ملكاوي من محافظة العاصمة، وصبا أحمد محمد السطري من محافظة البلقاء.

أما جوائز مسابقة فن الخط العربي للأطفال فئة (7-9) فحجبت.

-وجاءت جوائز مسابقة فن الخط العربي للأطفال فئة (10-13) على النحو الآتي: الجائزة الأولى للمشارك جواد منير أبو عيشة من محافظة مادبا، والجائزة الثانية مناصفةً بين المشاركتين لارا أسامة الجوابرة من محافظة إربد، وجودي أحمد محمود عيسى من محافظة إربد، والجائزة الثالثة للمشاركة رغد شريف محمد الخطيب من مادبا.

وكانت جوائز مسابقة فن الخط العربي للأطفال فئة ( 14-17): الجائزة الأولى حجبت، والجائزة الثانية مناصفةً بين المشاركتين دانا غيث جمال الشوابكة من مادبا، وآمنة محمد عبدالله الرياطي من مادبا، والجائزة الثالثة مناصفةً بين المشاركتين فرح كمال سالم السعود من مادبا، وتولين حمدي بدر حلوة من عمان.

وجوائز مسابقة أفضل نص نثري للأطفال فئة ( 7-12): الجائزة الأولى للمشاركة راما هايل يحيى القطاونة من الكرك، والجائزة الثانية للمشاركة نور محمد فرحان العموش من الزرقاء، والجائزة الثالثة مناصفةً بين المشاركين أحمد علي نايف الشريدة من إربد، ودرويش محمد الخصبة من الطفيلة.

-وجاءت جوائز مسابقة أفضل نص نثري فئة ( 13-17): الجائزة الأولى للمشارك فهد عبدالرحيم فهد الخريشا من عمان، والجائزة الثانية للمشارك فايز عامر فايز العودات من الطفيلة، والجائزة الثالثة مناصفةً بين المشاركتين أسل عاطف خلف العيايدة من الطفيلة ، وحلا حسن أنور الخضري من عمان.

كما جاءت جوائز مسابقة المطالعة فئة (7-12): الجائزة الأولى للمشاركة تالا حسين أحمد النبابتة من عمان، والجائزة الثانية والثالثة حجبتا.

و جوائز مسابقة المطالعة فئة ( 13-17): الجائزة الأولى للمشاركة سديل محمد فياض عثمان من إربد، والجائزة الثانية للمشاركة مريم مصطفى رباح يونس من عمان، والجائزة الثالثة حجبت.

-أما جوائز مسابقة لغتي هويتي/ أفضل تقرير صحفي فقد حجبت كاملة، ومنحت جائزة ترضية للطالبة سلمى محمد الأمين معروف لتميز مشاركتها في فن الخط العربي.

كما كرّم المجمع أوائل امتحان الكفاية في اللغة العربية لعام 2023م، وهم:

علا علي محمد حوراني من مادبا، وإسراء خالد داود خالد، وعمر محمد تيسير مصطفى سباعي من عمان، ونادين منذر فتحي حبش من عمان، ومهند جهاد حسين نوافلة من إربد، ومرام صالح أحمد ملحم من إربد، ووئام يوسف أحمد خليل من عمان، وإبراهيم محمد شحادة أبو حمدة من السلط، وإيمان يوسف سلمان علاوي من العقبة، وطلال ضيف الله أحمد الزبون من جرش.

وكرّم أيضاً المهندسة ريسا محمد حمدان عن جهودها الاستثنائية في الاستشارة الهندسية المجانية التي تقدمها خدمة للمجمع.