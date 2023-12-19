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لجنة المبادرة الوطنية بمجلس الأعيان تزور كلية طب الأسنان بالجامعه الهاشميه وتطلع على مرافقها المتطورة

منذ ساعتين
لجنة المبادرة الوطنية بمجلس الأعيان تزور كلية طب الأسنان بالجامعه الهاشميه وتطلع على مرافقها المتطورة

وطنا اليوم:زار رئيس وأعضاء لجنة المبادرة الوطنية للحوار الشبابي في مجلس الأعيان وهم العين الأستاذ الدكتور أحمد عويدي العبادي، والعين فاضل الحمود، والعين سمير بينو، والعين أمين القطارنة، والعين ميسون العتوم كلية طب الأسنان اليوم برفقة رئيس الجامعة الهاشمية الأستاذ الدكتور فواز العبدالحق الزبون، ونواب الرئيس.
وأبدى أعضاء مجلس الأعيان إعجابهم الكبير بهذا المنجز الوطني الحيوي في الجامعة والذي سيخدم محافظتي الزرقاء والمفرق ومحافظات الوسط الأخرى بتقديم خدمات الرعاية الصحية السنية وتخريج الكفاءات النوعية من أطباء الأسنان بدرجة عالية من التعليم والتدريب.
وقدم عميد الكلية الأستاذ الدكتور زياد الدويري نبذة حول الكلية الجديدة التي بدأت هذا العام بقبول الفوج الأول من طلبتها، كما تحدث حول مرافقها ومختبراتها ما قبل السريرية الحديثة وتجهيزاتها المتقدمة ورؤيتها المستقبلية.


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