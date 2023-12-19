كابيتال بنك يشارك في معرض توظيف الجامعة الألمانية الأردنية

وطنا اليوم:شارك كابيتال بنك أحد أكبر البنوك العاملة في الأردن، في معرض التوظيف الذي نظمته عمادة الابتكار ونقل التكنولوجيا والريادة في الجامعة الألمانية الأردنية.

وقدم كابيتال بنك عرضاً تقديمياً حول الفرص الوظيفية التي يقدمها البنك لخريجي الجامعات من مختلف التخصصات. كما عقد البنك لقاءات مع عدد من الطلاب للتعرف على اهتماماتهم ومهاراتهم ومناقشة فرص العمل المحتملة.

وأكد كابيتال بنك في تصريح صحفي حرصه على المشاركة في معارض التوظيف كأحد المؤسسات المالية الرائدة في استقطاب المواهب ودعم الشباب في إيجاد فرص التدريب والتوظيف، وكونه جزءاً من هذا المعرض الذي يوفر فرصاً قيمة للشباب الأردني، للتأكيد على سعي البنك الدائم إلى استقطاب أفضل الكفاءات للعمل في البنك.

وتأتي مشاركة كابيتال بنك في معرض التوظيف في إطار استراتيجية البنك الرامية إلى دعم الشباب الأردني وتوفير فرص العمل لهم.