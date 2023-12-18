يرصد ريعه دعماً للأهل والأخوة في غزة معرض فني عربي دولي ابداعي “صامدون” يعبر عن ملامح صمود الأشقاء في غزة وفلسطين

وطنا اليوم – يفتتح في المركز الثقافي الملكي بعمان يوم الثلاثاء القادم معرض فني تشكيلي عربي دولي ابداعي بعنوان “صامدون” النضال بالفن التشكيلي الذي تنظمه جمعية انجاز الأردنية للتوعية المجتمعية بالتعاون مع وزارة الثقافة والمرصد الوطني الأردني لحقوق الإنسان والهيئة الخيرية الهاشمية دعماً من الفنانين العرب والأردنيين المشاركين للأشقاء في فلسطين ويعبر عن ملامح صمود الأشقاء في فلسطين.

وقال الفنانون التشكيليين المشاركون في للمعرض أنه من واجبنا كفنانون أردنيون وعرب أن نهتم بهذه القضية وأن نقدم مانستطيع من أجل نصرتها وأن نعمل كل في مجاله من أجل خدمة فلسطين والتي هي قضية كل الشرفاء العرب والمسلمين وقضية جلالة الملك عبدالله الثاني التي تحظى دائماً بإهتمام ومتابعة من جلالته ومن الأسرة الهاشمية.

بدورها أكدت الفنانة التشكيلية هاله المصري أن الأمسيات والعرض الفني العربي صامدون ستعانق غزة هاشم أيدي أردنية وعربية والذي يرصد ريعه دعماً من المشاركين للأهل والأخوة في غزة الصمود بالتعاون والتنسيق مع الهيئة الأردنية الهاشمية التي ستكون متواجدة طيلة فترة إقامة المعرض والذي سيبدأ الساعة الرابعة من مساء يوم الثلاثاء الموافق 26/12/2023 لغاية الساعة الثامنة مساء ولمدة ثلاثة أيام وحتى مساء يوم الخميس الموافق 28/12/2023 في المركز الثقافي الملكي بعمان.

ووجهت المصري الدعوة للجميع لحضور المعرض والأمسيات وتقديم الدعم المادي والعيني والمعنوي للأخوة الأشقاء في غزة الصمود وفلسطين الحبيبة عبر الجهات الرسمية.