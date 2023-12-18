بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. بنوك وشركات

جوبترول تحذر من إعلانات مزيفة تعد بجوائز وقود مجانية

منذ 4 ساعات
جوبترول تحذر من إعلانات مزيفة تعد بجوائز وقود مجانية

وطنا اليوم:حذرت شركة تسويق المنتجات البترولية الأردنية (جوبترول) من إعلانات مزيفة تتداول عبر الإنترنت تعد بجوائز وقسائم وقود مجانية باسم الشركة.
وأكدت جوبترول أنها لا تقدم أي عروض أو جوائز إلا من خلال قنواتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي أو عبر خدمة الواتس اب وخدمة العملاء على الرقم المعتمد 065800700.
أشارت الشركة أيضًا إلى أن العلامة التجارية الوحيدة لخدمة توصيل الديزل للمنازل والمؤسسات والمصانع من جوبترول هي “جوبترول”.
ونبهت الشركة المستهلكين إلى ضرورة التحقق من صحة أي عروض أو جوائز قبل الاستجابة لها، مشيرة إلى أنها لا تتحمل مسؤولية أي عروض مزيفة.
ودعت إلى اعتماد المصادر الرسمية للتحقق من العروض والإعلانات هي:
– الرقم المعتمد: 065800700
– صفحة الفيسبوك: @jppmcompany
– الانستغرام: @JoPetrol
وتؤكد جوبترول على التزامها بتوفير معلومات دقيقة وآمنة لعملائها وتحث الجمهور على اليقظة والحذر من الإعلانات المضللة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:43

مهيدات ومساعد محافظ الطفيلة يبحثان آليات العمل المشترك لضمان جودة وسلامة الغذاء

19:41

العين عبدالحكيم الهندي يكتب : الأردن ما زال في عين المؤامرة .. والشهود على الحدود

19:38

المدني الديمقراطي ينطلق.. السواعير امينا عاما وزيادين والبشير نائبين وابو نجمة مقررا و ٩ مساعدين (أسماء)

19:32

الملك مهنئا الرئيس المصري بإعادة انتخابه: علاقاتنا متجذرة وتعاوننا نموذجي

19:27

شاهد : القسام تلاحق آليات وجنود الاحتلال في شوارع غزة

19:21

الحكومة: أبلغنا إيران بضرورة وقف ميليشياتها عن تهريب المخدرات

19:10

الجيش: القبض على 9 مهربين مخدرات كانوا مع مجموعة مسلحة وتمدير آلية

19:01

الملك يتابع مستجدات تنفيذ الرؤية الاقتصادية بمجال الطاقة

18:59

عطلة رسمية بمناسبة عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية

17:34

شركة مصفاة البترول الأردنية تستكمل تدشين (4) وحدات لغسيل إسطوانات الغاز احداها في محطة تعبئة غاز الزرقاء بطاقة 700 إسطوانة بالساعة

16:34

بعد الهجمات الحوثية.. شركة شحن كبرى تعلن رفض البضائع الإسرائيلية

16:22

بيان هام صادر عن وزارة الزراعة

وفيات
وفيات الاثنين 18-12-2023وفيات الأحد 17-12-2023رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية الفنادق الأردني ينعون سمو الشيخ نواف الأحمد الصباحوفيات الخميس 14-12-2023وفيات الأربعاء 13-12-2023