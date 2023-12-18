بنك ABC في الأردن يرعى دوري كرة القدم في مدارس كامبردج‎

وطنا اليوم:إيماناً منه بأهمية دعم النشاطات الرياضية، لا سيما تلك المتعلقة بفئة الأطفال، فقد قام بنك ABC في الأردن برعاية ثلاثة فرق في دوري صغار كرة القدم لمدرسة كامبدرج. وتأتي هذه الرعاية انطلاقاً من رؤية البنك المؤمنة بأهمية هذه الفئة العمرية محفزاً بدوره تطوير مهاراتهم الرياضية والتي تنعكس ايجابياً على صحتهم.

وقد حرص بنك ABC دوماً على التواجد في مثل هذه الانشطة استمراراً لمنهجيته الداعمة لتطوير المجتمع المحلي من خلال دعم الأنشطة الرياضية التي تجمع الأطفال في أجواء تنافس صحية تعزز من مهاراتهم و روح الفريق لديهم.

و في الحفل الختامي، فقد قام البنك بتوزيع الهدايا والجوائز على لاعبي فرق بنك ABC المشاركين في دوري صغار كرة القدم، و قامت بدورها إدارة المدرسة بتكريم البنك كجهة داعمه لهذا النشاط من خلال تسليم مندوبيه دروعاً تكريمية، و ذلك تقديراً للبنك على هذه الرعاية .

ومن الجدير ذكره بأن بنك ABC في الأردن هو إحدى شركات مجموعة بنك ABC التي تتخذ من البحرين مقراً رئيسياً لأعمالها والمنتشرة فروعها في خمس قارات حول العالم. ويُعد بنك ABC من البنوك الرائدة في المجال المصرفي في المنطقة، ويقدم لعملائه مجموعة مبتكرة من المنتجات والخدمات المالية والتي تشمل الخدمات المصرفية الشاملة وتمويل التجارة وتمويل المشاريع والتمويل المهيكل وترتيب القروض المجمّعة ومنتجات الخزينة والمنتجات المصرفية الإسلامية. كما يقدم البنك الخدمات المصرفية بالتجزئة من خلال شبكة البنوك التابعة له في الأردن ومصر وتونس والجزائر، ومن خلال بنك “إلى” الرقمي في البحرين والأردن.