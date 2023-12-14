بنك ABC في الأردن يستمر في تقديم الدعم لجمعية هدية الحياة الخيرية‎

وطنا اليوم:تأتي مبادرات دعم الخدمات الصحية ضمن أولويات بنك ABC في الأردن في المسؤولية الاجتماعية، لذا فقد حرص البنك على استمرار دعمه لجمعية هدية الحياة الخيرية لمد يد العون للجمعية ولتمكينها من أداء رسالتها وتسهيل الاجراءات العلاجية للأطفال الفقراء الذين يحتاجون لإجراء عمليات جراحة القلب ولإعطاء الأمل لهم ولعائلاتهم والعمل على إدخال الفرحة إلى قلوبهم.

وقد أكّد سعادة السيد جورج فرح صوفيا / المدير العام لبنك ABC في الأردن أن البنك يحرص دوما على تقديم مختلف اساليب الدعم المالي والمعنوي والانساني ودعم كافة المبادرات والمشاريع التي تخدم المجتمع المحلي والجمعيات الخيرية ولا سيما القطاع الصحي بغرض تحقيق التكافل المجتمعي وتوثيق مبادئ الخير ومد يد العون والمساعدة بين أفراد المجتمع.

ومن الجدير ذكره بأن بنك ABC في الأردن هو إحدى شركات مجموعة بنك ABC التي تتخذ من البحرين مقراً رئيسياً لأعمالها والمنتشرة فروعها في خمس قارات حول العالم. ويُعد بنك ABC من البنوك الرائدة في المجال المصرفي في المنطقة، ويقدم لعملائه مجموعة مبتكرة من المنتجات والخدمات المالية والتي تشمل الخدمات المصرفية الشاملة وتمويل التجارة وتمويل المشاريع والتمويل المهيكل وترتيب القروض المجمّعة ومنتجات الخزينة والمنتجات المصرفية الإسلامية. كما يقدم البنك الخدمات المصرفية بالتجزئة من خلال شبكة البنوك التابعة له في الأردن ومصر وتونس والجزائر، ومن خلال بنك “إلى” الرقمي في البحرين والأردن.

ويذكر أن جمعية هدية الحياة تأسست عام 2006 وتقوم بتقديم الخدمات الطبية المجانية وعمليات القلب المفتوح لإنقاذ حياة الاطفال الذين يعانون من امراض القلب المزمنة بغض النظر عن جنسياتهم وقد تم علاج أطفال من عدة جنسيات أردنية وفلسطينية وسوريه وعراقية واخرى، من خلال حملات أمريكية وأردنية محليه عديده.