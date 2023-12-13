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كابيتال بنك ينظم حملة الشتاء بالتعاون مع بنك الملابس الخيري‎

منذ 3 ثواني
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وطنا اليوم:تنفيذاً لبرامج مسؤوليته الاجتماعية وسعيه لدعم الفئات المحتاجة، نظم كابيتال بنك حملة الشتاء بالتعاون مع بنك الملابس الخيري.
وتهدف هذه الحملة إلى جمع الملابس الشتوية من أجل توزيعها على الأسر المحتاجة في الأردن. وبموجب هذا التعاون، أقام كابيتال بنك في مبناه الرئيسي في عمّان زاوية خاصة لبنك الملابس الخيري ولمدة أسبوع واحد.
وخلال هذا الأسبوع، تمكن الموظفون في كابيتال بنك من التبرع بالملابس الشتوية بما في ذلك الأحذية، والقبعات، والقفازات، والشالات، وغيرها.
وفي تعليقها على هذه الحملة، قالت رئيسة إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في مجموعة كابيتال بنك تولين بارطو: “نحن ملتزمون بدعم المجتمع المحلي من خلال استراتيجية المسؤولية الاجتماعية التي ننفذها، والتي تركز على دعم فئات المجتمع، وتوفير سبل العيش الكريمة لهم، حيث تأتي هذه الحملة منسجمة مع هذه الاستراتيجية، التي نسعى من خلالها إلى مساعدة الأسر المحتاجة خلال فصل الشتاء.”
وأضافت بارطو: “نحن نؤمن بأن الجميع يستحق العيش في بيئة دافئة ومريحة، لذلك نشكر موظفي كابيتال بنك لمساهمتهم في هذه الحملة.”
تجدر الإشارة أن كابيتال بنك ينظم العديد من المبادرات والحملات الخيرية على مدار العام، بهدف دعم المجتمع المحلي والمساهمة في تحسين حياة المواطنين.


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