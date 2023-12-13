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*رجالات من وطني : الشيخ نوفان السعود العدوان*

منذ ساعة واحدة
*رجالات من وطني : الشيخ نوفان السعود العدوان*

وطنا اليوم –  الشيخ نوفان السعود العدوان رحمه الله هو نوفان سعود العلي الذياب العدوان شيخ مشايخ قبيلة العدوان وزعيمها بفروعها ب ” الشفا ” والاغوار.
وُلد في سنة 1901 وتوفي عام 1994.
عُرف عنه الجود والكرم وكان صاحب نخوة عربية أصيلة.
كان أبو سعود كما هو معروف لأصدقائه ومعارفه يقف مع المظلوم ضد ظالمه كما كان مُصلحاً لذات البين في البلقاء وبين العشائر الأردنية الذي هو أحد شيوخها المعروفين.
انتخب نائباً في البرلمان الأردني لأول مرة عام 1946 وأعيد انتخابه عدة مرات ثم أصيح عضواً في مجلس الأعيان وبقي ما بين الأعيان والنواب حتى وافاه الأجل في العام 1994.
من المواقف الوطنية التي يجب أن تُسجل له حتى تعرفها الأجبال الحالية والقادمة موقفه المناهض للحركة الصهيونية واسرائيل أنه بُعيد حرب 1967 وكما ورد بوثائق أحد الخبراء الإسرائيليين وهو يوري دان ، أن عدداً من رجال الأعمال الإسرائيليين قدموا عرضاً للشيخ نوفان السعود العدوان وإبنه البكر سعود بواسطة عملاء لهم لإدارة المزارع والأراضي الشاسعة التي يملكها بالشونة الجنوبية وما حولها بالأساليب الحديثة مقابل خمسة ملايين دينار وقد رفض الشيخ نوفان وإبنه سعود العرض رفضاً قاطعاً معتبرين ذلك خيانة للوطن وللقضية الفلسطينية كما اعتبراه إعترافاً بدولة الإحتلال الإسرائيلي.
رحم الله الشيخ نوفان سعود العدوان وإبنه العميد الركن سعود نوفان السعود رحمة واسعة وأسكنهما فسيح جناته اللهم آمين.


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