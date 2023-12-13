نواب يواصلون مطالباتهم بوقف التعامل مع الاحتلال

وطنا اليوم:طالب نواب بوقف التعامل مع تل أبيب، نتيجة استمرار الحرب على قطاع غزة واستهداف المدنيين.

وكتب نواب يافطات على مقاعدهم خلال الجلسة الرقابية، الأربعاء جاء فيها “أوقفوا استيراد الغاز من العدو الصهيوني” و “أوقفوا تصدير الخضار إلى العدو الصهيوني” كضرب من ضروب الإدانة والاستنكار للجرائم والمجازر التي يرتكبها الاحتلال بحق المدنيين في القطاع.

قضايا الشيكات

وفي سياق منفصل وقع عدد من أعضاء مجلس النواب، الأربعاء، على مذكرة تطالب باستبدال أحكام تتعلق بمحكومي قضايا الشيكات بخدمة مجتمعية أو مراقبة مجتمعية وإلكترونية.

وجاء في المذكرة ، “نحن النواب الموقعين أدناه، نطالب بتطبيق المادة 25 مكررة ثانيا من قانون العقوبات المعدل لسنة 2022، التي أجازت للمحكوم عليهم تقديم طلبات للمحاكم (لتطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية بخدمة مجتمعية أو مراقبة مجتمعية وإلكترونية) على المحكومين بقضايا الشيكات”.

كما طالبت المذكرة بتوعية المحكومين بالمادة 25 السابق تفصيلها، لتتاح لهم الفرصة لتقديم طلباتهم، وذلك رأفة بهم وبوضعهم الاقتصادي وضمان تطبيق القانون عليهم