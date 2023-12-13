بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

نواب يواصلون مطالباتهم بوقف التعامل مع الاحتلال

منذ 4 ساعات
نواب يواصلون مطالباتهم بوقف التعامل مع الاحتلال

وطنا اليوم:طالب نواب بوقف التعامل مع تل أبيب، نتيجة استمرار الحرب على قطاع غزة واستهداف المدنيين.
وكتب نواب يافطات على مقاعدهم خلال الجلسة الرقابية، الأربعاء جاء فيها “أوقفوا استيراد الغاز من العدو الصهيوني” و “أوقفوا تصدير الخضار إلى العدو الصهيوني” كضرب من ضروب الإدانة والاستنكار للجرائم والمجازر التي يرتكبها الاحتلال بحق المدنيين في القطاع.

قضايا الشيكات
وفي سياق منفصل وقع عدد من أعضاء مجلس النواب، الأربعاء، على مذكرة تطالب باستبدال أحكام تتعلق بمحكومي قضايا الشيكات بخدمة مجتمعية أو مراقبة مجتمعية وإلكترونية.
وجاء في المذكرة ، “نحن النواب الموقعين أدناه، نطالب بتطبيق المادة 25 مكررة ثانيا من قانون العقوبات المعدل لسنة 2022، التي أجازت للمحكوم عليهم تقديم طلبات للمحاكم (لتطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية بخدمة مجتمعية أو مراقبة مجتمعية وإلكترونية) على المحكومين بقضايا الشيكات”.
كما طالبت المذكرة بتوعية المحكومين بالمادة 25 السابق تفصيلها، لتتاح لهم الفرصة لتقديم طلباتهم، وذلك رأفة بهم وبوضعهم الاقتصادي وضمان تطبيق القانون عليهم


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:15

بعملية نوعية .. الجيش يحبط محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المخدرات

15:12

كابيتال بنك ينظم حملة الشتاء بالتعاون مع بنك الملابس الخيري‎

14:52

غانتس: حرب البقاء تكبدنا ثمنا باهظا ومؤلما وصعبا

14:16

الفايز: ابتعدوا عن الاضرابات .. والأردن لا يتحمل تبعات الغاء اتفاقية الغاز

14:12

*رجالات من وطني : الشيخ نوفان السعود العدوان*

14:09

مصدر : جميع وفيات حادث سلحوب من جامعة العلوم والتكنولوجيا

13:58

العموش يتابع جولاته التفقدية لمدارس مديرية الزرقاء

13:58

الملك يلقي كلمة في المنتدى العالمي للاجئين بجنيف

13:55

تجارة عمان تبحث مع سفير بعثة الاتحاد الاوروبي سبل تعزيز التبادل التجاري

13:54

كلية الاعلام في جامعة البترا تستضيف وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة

13:50

عربيات : هيئة تنشيط السياحة ستعمل على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل ملحوظ العام المقبل

12:44

بنك القاهرة عمان يستقبل عملائه بفرعه الجديد في الزرقاء – مدينة الشرق‎

وفيات
وفيات الأربعاء 13-12-2023حزب الوحدويون الديمقراطي ينعى الشهيد إياد النعيميالنائب السابق عمر قراقيش في ذمة اللهوفيات الثلاثاء 12 -12-2023وفيات الإثنين 11 – 12 – 2023