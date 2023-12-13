وصف المناسبة بـ الشيطانية .. نائب بولندي يستخدم طفاية حريق لإخماد شموع الحانوكا

وطنا اليوم:قام نائب بولندي يميني بإطفاء شموع عيد الأنوار اليهودي، المعروف باسم “حانوكا”، باستخدام مطفأة حريق، وذلك خلال احتفالية في مجلس النواب البولندي.

وأظهر مقطع مصور لحظة قيام النائب عن الحزب الكونفدرالي اليميني المتطرف في بولندا، غزغوز براون، بحمل مطفأة حريق ورش الرغوة على شموع شمعدان “حانوكا” وفي كافة أنحاء قاعة مجلس النواب، فيما تحاول امرأة منعه من فعل ذلك، قبل أن يوجه فوهة المطفأة نحوها أيضا.

وقام رئيس مجلس النواب سيمون هولوفني بإخراج براون من الجلسة القائمة، وأرجأ جلسة التصويت على منح الثقة لحكومة دونالد توسك، الذي انتخبه البرلمان ليصبح رئيسا لوزراء بولندا.

وقال هولوفنيا إنه سيتم إرسال مقترح إلى مكتب المدعي العام ضد سلوك براون، وسيتم الإبلاغ عن قيامه بعرقلة احتفال ديني، بعد إطفائه شموع الشمعدان الذي يبقى مضاء خلال عيد حانوكا اليهودي الذي يستمر 8 أيام.

وعندما تم سؤاله من قبل أحد الصحفيين عن سبب تصرفه أجاب براون قائلًا: “أولئك الذين يشاركون في أعمال العبادة الشيطانية يجب أن يخجلوا.”، وأضاف بعد صعوده منصة القاعة إنه كان يستعيد الحياة الطبيعية.

كما عاقب ديوان رئاسة مجلس النواب النائب اليميني، بقطع نصف راتبه لمدة 3 أشهر، وقطع بدل التنقلات لمدة 6 أشهر، بحسب وكالة الأناضول.

وحازت مشاهد إطفاء براون للشمعدان اليهودي على انتشار واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما أنها جاءت بالتوازي مع تصاعد وحشية عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.