النائب السابق عمر قراقيش في ذمة الله

بسم الله الرحمن الرحيم

(( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )).

وطنا اليوم:انتقل إلى رحمة الله تعالى، النائب السابق عمر قراقيش “أبو محمد”، رئيس نادي حي الأمير حسن.

وسيشيع جثمانه بعد صلاة الظهر اليوم الثلاثاء من مسجد عثمان بن عفان إلى مقبرة المحطة.

وتقبل التعازي للرجال والنساء في رابطة أهالي العباسية.

ويشار إلى أن النائب قراقيش قد كان أحد أعضاء المجلس النيابي الثامن عشر، وشارك في لجان نيابية؛ لجنة الرد على خطاب العرش -الدورة العادية الأولى، لجنة الاقتصاد والاستثمار/الدورة العادية الأولى، لجنة فلسطين/الدورة العادية الثانية، لجنة الاقتصاد والاستثمار/الدورة العادية الثانية، لجنة فلسطين/الدورة العادية الثالثة، اللجنة المالية/الدورة العادية الثالثة، لجنة الاقتصاد والاستثمار/الدورة العادية الرابعة، واللجنة المالية/الدورة العادية الرابعة، ولجنة الاقتصاد والاستثمار.