مذيعة إسرائيلية توقع على القذائف المرسلة لقطاع غزة

وطنا اليوم:وسط الغارات الإسرائيلية العنيفة والمستمرة منذ أشهر على قطاع غزة المكتظ بالسكان، ظهرت مشاهد وصفت بالمستفزة، لمذيعة إسرائيلية.

فقد أطلت المقدمة السمراء في قناة “كان” الإسرائيلية، روتم أشيهون، من إحدى الجبهات بين صفوف الجنود الإسرائيليين.

ومتباهية بدعمها لجيش بلادها، راحت أشيهون توقع على القذائف التي تطلق نحو قطاع غزة.

هدية قاتلة

وبدت في مقاطع مصورة انتشرت بشكل واسع على مواقع التواصل، وهي تكتب على القذائف “مع تحياتنا لغزة'”.

كما خطت بيدها عبارة “أريد أن أرسل لشعب غزة قذائف المدفعية”، وفق ما أفادت وكالة الأناضول.

فيما انهالت التعليقات منتقدة لهذا التصرف الذي وصف باللا إنساني، والمستفز، بينما يسقط يومياً عشرات المدنيين الفلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي أغلبيتهم من الأطفال والنساء.

ومنذ اندلاع الحرب الدامية في غزة، يوم السابع من أكتوبر الماضي، انتشرت العديد من المشاهد التي وصفت بالمستفزة، سواء عبر حسابات عائدة لمؤثرين إسرائيليين سخروا من معاناة أهل غزة أو شككوا بأعداد الشهداء الذين سقطوا جراء الغارات الإسرائيلية العنيفة.

كما أثارت أكثر من أغنية ضجة واسعة على مواقع التواصل، إذ دعت إلى إبادة الجميع في القطاع الفلسطيني، أو حمّلت المدنيين حتى مسؤولية الحرب الضارية، بعدما روجت لها حسابات إسرائيلية رسمية أحيانا، ومؤثرين إسرائيليين أيضاً.