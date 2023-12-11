مقاضاة الفنانة لبلبة.. صوتت مرتين بانتخابات الرئاسة المصرية

وطنا اليوم:تصدرت اسم الفنانة لبلبة مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بعد تداول فيديوهات لها وهي تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية مرتين: مرة في السعودية، وأخرى في مصر.

ما فعلته “لبلبة” لم يمر مرور الكرام، حيث أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات بيانا أعلنت فيه إحالتها إلى التحقيق.

وأعلنت السلطات المصرية اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مواطنة مصرية أدلت بصوتها مرتين في الانتخابات الرئاسية التي انطلقت، الأحد.

السؤال الذي فرض نفسه: ماهي العقوبة التي تنتظر لبلبة؟

وفقا للمادة رقم 66 من قانون مباشرة الحقوق السياسية فإنه “يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن عن خمسمائة جنيه ولا تتجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أبدى رأيه فى انتخاب أو استفتاء وهو يعلم بعدم أحقيته فى ذلك.

ويعاقب بذات العقوبة أيضا من أبدى رأيه منتحلاً اسم غيره، وكذا كل من اشترك فى الانتخاب أو الاستفتاء الواحد أكثر من مرة.

الهيئة الوطنية للانتخابات قالت في بيان أمس: “لجنة الرصد بالهيئة الوطنية للانتخابات تمكنت من اكتشاف وضبط واقعة قيام إحدى الناخبات بالإدلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية التي انطلقت على الرغم من سابقة قيامها بالاقتراع خلال الفترة المخصصة لتصويت المصريين بالخارج 1 و 2 و 3.”.

حسن التعليل

لم تخل ردود الأفعال من حسن تعليل، وهو باب معروف في البلاغة العربية، حيث ذهب البعض إلى أنها أرادت إبطال صوتها ، لأنها غير راضية عن أداء النظام.

لميس تعلق

من جهتها قالت الإعلامية لميس الحديدي إنها لا تريد الدفاع عن خطأ لبلبة، ورجحت أن تكون لبلبة حسنة النية أرادت التعبير عن مشاعرها ببراءة.

إصلاح المنظومة

واقعة لبلبة دعت البعض للتساؤل: كيف تم السماح لها بالتصويت مرتين، داعين إلى إصلاح المنظومة الانتخابية ، بحيث تحول دون تكرار هذا الخطأ الفادح.

من هي؟

تصدر لبلبة مواقع التواصل دعا البعض إلى التعريف بها، قال قائل منهم: ” لبلبة (14 نوفمبر 1946 -)، ممثلة وفنانة استعراضية مصرية اسمها الحقيقي نينوتشكا مانوك كوبليان، ولدت في مدينة القاهرة من أسرة ذات أصول أرمنية، عملت في الفن منذ طفولتها عن طريق تقديمها لفقرات تقليد الفنانين التي اشتهرت بها في هذه الفترة، واستمرت على مدار عقود طويلة في العمل السينمائي لتقدم العديد من الأعمال المتنوعة بين الدرامي والكوميدي.