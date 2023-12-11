حضر أبو عبيدة فانتبه الجميع.. إيقاف مؤتمر بالكويت لمتابعة كلمة متحدث القسام

وطنا اليوم:أوقف المشاركون في أحد المؤتمرات بالكويت، نشاط الفعالية الثقافية؛ من أجل الاستماع إلى كلمة “أبو عبيدة”، المتحدث باسم “كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد من المؤتمر الكويتي، في أثناء توقف الحضور للإنصات إلى الناطق باسم “كتائب القسام”، على نطاق واسع.

وأشاد ناشطون بالموقف الكويتي، وقالت ليلاس في تغريدة عبر حسابها في منصة “إكس” (تويتر سابقا): “كانت تقام ندوة في قاعة فندق الرجنسي في دولة الكويت، وما إن بدأت كلمة الملثم “أبو عبيدة” قائد الأمة العربية والإسلامية، توقفت الندوة وصمت الجميع”.

أما عدنان الشمري، فقد كتب مخاطبا الكويتيين: “بارك الله بالكويت وأهلها أهل المواقف المشرفة”.

جاء ذلك على هامش مؤتمر “فلسطين واستدامة الصمود”، الذي أقامته الحركة الدستورية الإسلامية في فندق الرجنسي على مدى يومين، وتضمن فعاليات وندوات عديدة عن القضية الفلسطينية.

وكان أبو عبيدة ظهر في كلمة مسجلة لأول مرة بعد غياب دام 17 يوما، شدد خلالها على أن “كتائب القسام” بخير، وأن الآلاف من المقاتلين لا يزالون ينتظرون أخذ دورهم في المعركة.

وتحدث أبو عبيدة عن حصيلة المعارك ضد قوات الاحتلال في قطاع غزة، في ظل عدوان إسرائيلي وحشي أدى إلى استشهاد نحو 18 ألفا.

وتواصل المقاومة الفلسطينية تصديها لقوات الاحتلال المتوغلة على محاور مختلفة في قطاع غزة، مكبدة الاحتلال الإسرائيلي خسائر كبيرة في الآليات والأرواح.