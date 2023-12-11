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غضب من قناة MBC بسبب سخرية مذيعها من أبو عبيدة

منذ 5 ثواني
غضب من قناة MBC بسبب سخرية مذيعها من أبو عبيدة

وطنا اليوم:وجه ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي انتقادات لاذعة لقناة “إم بي سي” السعودية، بسبب سخريتها من “أبو عبيدة” الناطق باسم “كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”.
وظهر مذيع القناة السعودية، طارق الحميد خلال استضافته الكاتب المصري خالد البري، وهو يصف “أبو عبيدة” بـ “المنقب” بدلا من اللقب الرائج له في الأوساط الشعبية العربية “الملثم”، في محاولة للانتقاص من مكانته المتنامية في كل مرة يظهر فيها للكشف عن حصيلة خسائر الاحتلال البشرية والمادية.
وقال أستاذ الإعلام السياسي أحمد بن راشد بن سعيد، عبر حسابه في منصة “إكس” (تويتر سابقا)؛ إن “قناة MBC تسخر من المقاومة الفلسطينية، وتنبز أبو عبيدة بلقب المنقب بدلا من الملثّم، لتوحيَ بأنه امرأة (لاحظ انتقاص الأنثى)، وتتباكى نفاقا على شهدائنا في غزة، وتدعو شعب فلسطين إلى الاستسلام للاحتلال الصهيوني”.
فيما كتب صالح المحمداوي منتقدا القناة السعودية، بالقول: “انظر ماذا فعل بهم أبو عبيدة ورجاله بهؤلاء المطبعين. قناة MBC تسخر من المقاومة الفلسطينية وتشتم أبو عبيدة، وفي نفس الوقت تتباكى على شهداء غزة”.
وأضاف أن “هؤلاء أخطر من الصهاينة في إسرائيل”، بحسب تعبيره.
أما أبو جمال، فغرد يقول: “MBC على قمة هرم أجندة الاحتلال، وتكون في غالب الأحيان ألعن من CNN وFOX، يصفون أبا عبيدة بالفتن، والضيف يصف قتل الإسرائيليين بشيء غير مهم”

 


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