أحمد الرفاعي مدير الإعلام في وزارة السياحة يحصل على الدكتوراة باطروحة نوعية عن العلاقات العامة والشائعات

وطنا اليوم – ناقش الباحث أحمد الرفاعي أطروحة الدكتوراه الموسومة تحت عنوان ” العلاقات العامة في المؤسسات الأردنية الرسمية وظاهرة الشائعات ” في معهد الصحافة وعلوم الأخبار بجامعة منوبة في الجمهورية التونسية.

ويبِرز الباحث الرفاعي الذي يشغل منصب مدير العلاقات العامة والإعلام والناطق الإعلامي لوزارة السياحة والآثار في أطروحته، أفكاراً مبتكرة وتحليلات عميقة تسلط الضوء على إنتشار ظاهرة الشائعات في المجتمع ودور مديريات العلاقات العامة والإعلام بالمؤسسات الرسمية بمحاربة الإشاعة والتحديات التي تواجهم في هذا المجال.

ويعكس هذا العمل البحثي التفرد والمساهمة القيمة للدكتوراه في هذا المجال، وتستند هذه الأطروحة إلى دراسة دقيقة للأدبيات المتخصصة والبحوث السابقة، مُقدمةً رؤية متكاملة للتطورات الحديثة وتوصيات للنهوض في عمل المؤسسات الرسمية لمحاربة الشائعات.

وتتعامل الأطروحة مع قضية مثيرة للإهتمام، وتقدم تحليلات عميقة للتأثيرات المحتملة على المجتمع إثر انتشار الشائعات، كما تقدم الأطروحة نهجاً منهجياً متقدماً وأدوات تحليلية متطورة لتقديم نتائج دقيقة وشاملة تستفيد منها مؤسسات الدولة الرسمية.

وستسهم هذا الإطروحة بشهادة لجنة المناقشة والعديد من الأساتذة في إثراء المعرفة والحد من توسع ظاهرة الشائعات ، كما تُعزز التفاعل بين الباحثين وتوجه اهتمام المجتمع الأكاديمي نحو قضايا هامة.

ويعكس هذا العمل التفاني والإلتزام العالي من قبل الباحث أحمد الرفاعي في تحقيق التميز العلمي، وبعد اجتياز هذه المرحلة، سيكون الباحث قد أتم بنجاح مسيرته الأكاديمية بحصوله على درجة الدكتوراه، وبذلك يكون قد أضاف إسهاماً قيماً إلى المعرفة في مجاله البحثي.

وشغل الدكتور أحمد الرفاعي العديد من المناصب منها : مدير العلاقات العامة والإعلام في السفارة السعودية (الملحقية الثقافية) في الأردن ومديراً تنفيذياً لدى شركة النقاء للإنتاج والتوزيع الفني، ومشرف نادي الأفلام ومدرب على صناعة الأفلام من تصوير ومونتاج وإخراج في الصندوق الأردني الهاشمي، وعمل أيضاً معد تقارير تلفزيونية اخبارية ومصور ومنتج ومخرج في قناة (العربية و MBC)، كما عمل مذيع ومعد نشرات شبابية ومراسل ميداني في راديو البلد.

وللدكتور الرفاعي العديد من الأبحاث التي نشرت في أعرق المجلات العالمية والعديد من المشاركات في الندوات والمؤتمرات.

وحصد الدكتور الرفاعي على العديد من الجوائز خلال توليه منصب مدير الإعلام بوزارة السياحة والآثار منها : جائزة أفضل وحدة إعلام على مستوى المؤسسات الحكومية الأردنية 2022، وجائزة أفضل موقع فيس بوك على مستوى وزارات العرب لعام 2023. وخلال عمله في الصندوق الأردني الهاشمي حصد على ثلاثة جوائز في المركز الأول والثاني والثالث في المهرجان الأوروبي للفيلم.

وينشط الرفاعي بالعمل الإجتماعي والشبابي بشكل كبير حيث تولى رئاسة جمعية شباب علعال للتنمية الإجتماعية وناطقاً إعلامياً لرابطة آل الرفاعي وعضواً في العديد من مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات.

وحصل الدكتور أحمد الرفاعي على العديد من الدورات هي : الإتصال الحكومي، قيادة التغيير، بناء مهارات الشباب الإعلامية، كيف أكون قيادياً، مهارات الإتصال، أعوان إدارة مكافحة المخدرات، دور الشباب في مكافحة الفساد، مشروع العمر تعمل على التواصل بين أقطار المجتمع، تصميم جرافيكي ، التدوين بالفيديو، صناعة الأفلام عبر الموبايل، تثقيف أقران، TOT، مهارات وظيفية، قواعد تغير السلوك، مناظرات إعلامية.