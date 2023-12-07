أسرار عن الموت.. أقدم قبر بالتاريخ يقبع بدولة عربية؟!

وطنا اليوم:”هذا هو أقدم قبر مكتشف في العالم”.. بهذه الجملة انشغلت الأوساط المصرية خلال الساعات الماضية.

فقد تداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، منشورات تتحدث عن أن أقدم قبر مُكتَشف في العالم يقع في مصر، وهو قبر “أوزيريس”.

وجاء في المنشور الذي حقّق مئات التفاعلات على موقع فيسبوك، أن قبر الإله المصري القديم “أوزيريس”، هو أقدم قبر في التاريخ، واصفا إياه بأنه مزيّن بكتابات سرية تحمل رسائل عن الحياة والموت، وأنه يقع في معبد “أوزيريون”.

فما مدى صحة هذا الكلام؟

وبعدما انشغل المصريون بهذا الكلام، نفى عالم الآثار أحمد إبراهيم، وهو مفتّش عام منطقة أبيدوس الأثرية بمحافظة سوهاج، التي يقع ضمنها معبد الأوزيريون، ما جاء في المنشور، وفقا لوكالة “فرانس برس”.

وأكد أن معبد أوزيريون لا يحوي أي قبر للإله أوزيريس من الأساس، لأنه في الأصل شخصية أسطورية، لافتا إلى أن اسم المعبد مشتق من اسم هذا الإله.

وأضاف أنه ربما لهذا السبب تنتشر خرافات حول وجود قبر له داخل المعبد، معتبراً أن المنشور محاولة أخرى لاختراع قصص وهمية عن التاريخ المصري، وصياغتها بطريقة جذابة مع صور ملونة بهدف جمع تفاعلات.

أسطورة!

يشار إلى أن الأسطورة تتحدث عن أن شقيق الإله حقد عليه وقتله وقطّع جسمه إلى 42 قطعة ووزّعها، لكن زوجته إيزيس أعادت تجميع القطع فأحيته مجدّداً.

وتضيف الأسطورة أن إيزيس وأوزيريس أنجبا بعد ذلك ولدهما حورس، الذي نجح في استرداد عرش أبيه والانتقام من عمّه