بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. منوعات

سوف نبقى هنا .. رسالة صمود من داخل خيمة الصحفيين في غزة

منذ ساعة واحدة
سوف نبقى هنا .. رسالة صمود من داخل خيمة الصحفيين في غزة

وطنا اليوم:تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا، يظهر عددا من الصحفيين في غزة وهم ينشدون “سوف نبقى هنا”.
وتجمع الإعلاميون بقطاع غزة، ومن بينهم مراسل الجزيرة وائل الدحدوح، في خيمة الصحفيين بمجمع ناصر الطبي في خانيونس.
وأظهر مقطع مصور آخر، من خيمة الصحفيين وهم ينشدون “صلى الله على محمد” .
وارتفع عدد الصحفيين الذين استشهدوا منذ بدء العدوان على قطاع غزة إلى 72 شهيدا، بعد استشهاد الصحفي في وكالة الأناضول التركية، منتصر الصواف، وشقيقه جراء قصف إسرائيلي على مدينة غزة، عقب استئناف العدوان إثر انهيار الهدنة الإنسانية بين الاحتلال والمقاومة الفلسطينية.
وفقد مراسل الجزيرة أفرادا من عائلته في قصف استهدف منزلهم، أواخر تشرين الأول/أكتوبر الماضي

 


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:46

فعلوها مع صدام.. إسرائيل توزع أوراق شدة بصور قادة حماس

10:29

أكثر من 500 مصاب راجعوا الميداني الأردني في خان يونس

10:21

الزراعة تنفي وجود مرض في القطط والكلاب

10:16

وفيات الإثنين 4-12-2023

09:54

هكذا غيَّر الأسر من عادات محتجزة إسرائيلية بعد عودتها

09:48

صدمة بدولة الاحتلال من حذف أشرطة توثق هجوم طوفان الأقصى

09:40

شهيدان بمواجهات مع الاحتلال في قلقيلية

09:34

1.289 مليار دينار صادرات تجارة عمّان خلال 11 شهرا

09:32

هل ستموله شركة البوتاس؟ بوابة لمدينة العقبة بدلا من مدخل التاسعة الخطير

09:30

سلطة البترا تبدأ حملة للحد من الاستخدام غير القانوني للمعالم الأثرية

09:24

الدفاع المدني يخمد حريقا بساحة إطارات في عمّان

09:17

الاحتلال تعترف بمقتل 3 جنود شمال قطاع غزة

وفيات
وفيات الإثنين 4-12-2023وفيات الأحد 3-12-2023لا أراكم الله مكروهاً بعزيز آل السلايمة ينعون المرحومة الشابة حنان حسن السلايمةوفيات الجمعة 1-12-2023وفيات الخميس 30-11-2023