سوف نبقى هنا .. رسالة صمود من داخل خيمة الصحفيين في غزة

وطنا اليوم:تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا، يظهر عددا من الصحفيين في غزة وهم ينشدون “سوف نبقى هنا”.

وتجمع الإعلاميون بقطاع غزة، ومن بينهم مراسل الجزيرة وائل الدحدوح، في خيمة الصحفيين بمجمع ناصر الطبي في خانيونس.

وأظهر مقطع مصور آخر، من خيمة الصحفيين وهم ينشدون “صلى الله على محمد” .

وارتفع عدد الصحفيين الذين استشهدوا منذ بدء العدوان على قطاع غزة إلى 72 شهيدا، بعد استشهاد الصحفي في وكالة الأناضول التركية، منتصر الصواف، وشقيقه جراء قصف إسرائيلي على مدينة غزة، عقب استئناف العدوان إثر انهيار الهدنة الإنسانية بين الاحتلال والمقاومة الفلسطينية.

وفقد مراسل الجزيرة أفرادا من عائلته في قصف استهدف منزلهم، أواخر تشرين الأول/أكتوبر الماضي