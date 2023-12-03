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شاهد : مراسلة تبكي على الهواء بعد تلقيها خبر قصف مدينة حمد

منذ ساعة واحدة
شاهد : مراسلة تبكي على الهواء بعد تلقيها خبر قصف مدينة حمد

وطنا اليوم:انهارت مراسلة فضائية «TRT عربي»، على الهواء وذلك بعد تلقيها خبر استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مدينة «حمد» السكنية في خان يونس بقطاع غزة.
وقالت «رُبا» خلال تغطيتها للحدث، إن «هذه المدينة مأهولة جدا بالسكان وتحوي أعدادًا كبيرة من النازحين».
ولم تتمالك نفسها على الهواء وانهارت باكية: «عائلتي أنا زوجي وأطفالي يتواجدون في تلك المدينة السكنية ولكن لا أدري حتى اللحظة شيئًا عنهم».
وتعد مدينة حمد السكنية الممولة من قطر من الأحياء الحديثة في مدينة خان يونس بجنوب قطاع غزة، الا أن القصف الإسرائيلي أتى على جزء منها السبت ودفع النازحين إليها للهرب بحثا عن مكان آمن
ويقول محمد فورة (21 عاما) والذي كان من سكان تل الهوى في جنوب غرب مدينة غزة لفرانس برس فيما يبدو اليأس واضحا عليه “نزحنا من غزة الى مدينة حمد السكنية. قالوا إنها منطقة آمنة في خان يونس”.
ويؤكد “لا نعرف إلى أين نذهب. هل ننام مع أطفالنا في الشوارع تحت المطر وفي البرد؟.. لا مكان لدينا لنذهب اليه. حتى رفح لا يوجد فيها مكان”.

 


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