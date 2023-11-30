وائل الدحدوح يستذكر زوجته الشهيدة

وطنا اليوم:استذكر مراسل قناة الجزيرة الصحفي وائل الدحدوح، زوجته التي استشهدت وأفرادًا من عائلته بقصف للاحتلال الإسرائيلي على غزة في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

ونشر الدحدوح عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” الخميس، صورة تجمعه وزوجته، علق عليها: “يا وطنًا عشت فيه، واستندت إليه.. وتنسمت روحي هواه.. أنتِ وطني.. طاب يومك في يوم ميلادك..”.

وفي 25 تشرين الأول/ أكتوبر، استشهد عدد من أفراد عائلة الزميل وائل الدحدوح، بمن فيهم زوجته وابنه وابنته في قصف للاحتلال استهدف منزله، ونجاة ابنته بتول.

واستهدف الاحتلال الإسرائيلي بقصف استهدف منزلًا نزحوا إليه في مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أسفر عن استشهاد 13 بينهم 9 أطفال.

“دموعنا دموع إنسانية” بهذه الكلمات عبر الدحدوح بعد استشهاد زوجته وابنه وابنته، قائلا: “دموعنا ليست دموع جبن وانهيار، فليخسأ جيش الاحتلال”.

وأشار إلى أن القصف استهدف عائلته في منطقة بعيدة عن شمال غزة الذي طلب جيش الاحتلال إخلاؤه.

وتميز الدحدوح بتغطية دقيقة لعدوان الاحتلال ومجازره المتواصلة على قطاع غزة، ونقل على أرض الواقع حجم الدمار والاستهداف الواضح للمدنيين العزل في القطاع.