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طبيب ولد في أميركا يكتشف أنه بلا جنسية بعد 62 عاما

منذ ساعة واحدة
طبيب ولد في أميركا يكتشف أنه بلا جنسية بعد 62 عاما

وطنا اليوم:اكتشف طبيب يبلغ من العمر 62 عامًا أنه بلا جنسية بعد أن تقدم بطلب لتجديد جواز سفره الأميركي .
لكن الدكتور سيافاش صبحاني المولود في الولايات المتحدة والذي مارس الطب في فيرجينيا لسنوات طويلة،اصيب بالصدمة والاحباط والقهر بعد ان اخبرته وزارة الخارجية الاميركية انه حصل على الجنسية الأميركية عن طريق الخطأ حين كان رضيعًا.
وقال صبحاني “62 عاماً”: لقد عشت هنا طوال حياتي شاركت في التصويت للعديد من الرؤساء وخدمت مجتمعي في شمال فيرجينيا وحين يخبرك احدهم انك منحت الجنسية الاميركية “بالخطأ ” فهذا أمر صادم حقًا.
وتابع: لا اذكر عدد المرات الكثيرة التي جددت فيها جواز سفري، لكن هذا العام عندما أرسلت طلبًا لتجديد الجواز في شباط الماضي تفاجئت انني لم يعد اميركيا بعد ان وصلتني رسالة من مسؤول في وزارة الخارجية بأنه لم يكن ينبغي منحي الجنسية وقت ولادتي لأن والدي كان دبلوماسيًا في سفارة إيران!


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