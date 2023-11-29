أبو يحيى يشكر الكيان المحتل والنواب يحذفونها

وطنا اليوم:وافق مجلس النواب بإجماع الحضور، على شطب ما جاء ضمن كلمة سليمان أبو يحيى، الذي افتتحها بشكر الكيان الإسرائيلي المحتل؛ قائلًا شكرًا “إسرائيل”، لأنها منحت العالم فرصة ليشاهدوا بشاعة الجرائم التي ارتكبوها في غزة.

وقال الصفدي إن ما جاء على لسان أبو يحيى ضمن كلمته لا يجوز الحديث به تحت القبة، عارضًا إياها على النواب لشطبها ليوافقوا على المقترح بالإجماع.

وجاء شكر النائب للكيان المحتل، لأن الاحتلال منح العالم فرصة لكي يشاهد بشاعة الجرائم التي فرضها على الشعب الفلسطيني في صيغة تهكمية على السلطات الإسرائيلية