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أسرة جامعة فيلادلفيا تنعى شقيق الزميل عبدالحكيم احمد المقابله‎

منذ 27 ثانية
أسرة جامعة فيلادلفيا تنعى شقيق الزميل عبدالحكيم احمد المقابله‎

وطنا اليوم:بمزيد من الحزن والأسى تنعى أسرة جامعة فيلادلفيا ممثلة بالأستاذ الدكتور رئيس الجامعة وأعضاء الهيئتين الاكاديمية والادارية موسى أحمد صوان المقابله شقيق الزميل عبدالحكيم مقابله مدير دائرة الصيانة والتنفيذ الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى صباح هذا اليوم ، ويتقدمون من أسرة الفقيد بأصدق مشاعر العزاء والمواساة سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون


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