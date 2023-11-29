كلب الأسيرة يثير تفاعلا واسعا على مواقع التواصل

وطنا اليوم:تفاعل رواد مختلف منصات التواصل الاجتماعي، في عدد من الدول، بشكل متسارع، مع مشاهد لكتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، وسرايا القدس الذراع العسكري للجهاد الإسلامي، إثر تسليم عدد من الأسرى في قطاع غزة، ضمن الدفعة الخامسة، بعملية مشتركة.

وتداول رواد التواصل الاجتماعي، عددا من الصور، بوصفها توثق لـ”إنسانية التعامل مع أسرى دولة الاحتلال الإسرائيلي”، بينهم صورة لأسيرة مبتسمة وهي تحمل كلبها، وهي التي تصدرت الفضاء الرقمي، في الساعات القليلة الماضية.

وعرفت صورة الأسيرة رفقة كلبها، انتشارا على مختلف المنصات، مصحوبة بعدد من التغريدات والتدوينات، بين من قال: “كلب الأسيرة الإسرائيلية بخير، وهذه الصورة تكذب ادعاءات الاحتلال بأن حماس قتلت 40 طفلا إسرائيليا في عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي”، وبين من قال: “هذه الصورة تكشف التعامل الإنساني الصحيح للمسلمين”.

وجاء في أحد التعاليق: “حتى حرب القيم والأخلاق انتصرت فيها حماس والمقاومة في غزة.. أسيرة إسرائيلية يتم إطلاق سراحها مع كلبها وهي مبتسمة”؛ لتتوالى عدد من التعاليق، بشكل متسارع في التفاعل مع الصورة.

تجدر الإشارة، إلى أنه لأول مرة يتم تسليم المحتجزين ضمن مجموعة مشتركة بين القسام وسرايا القدس، منذ بدء اتفاق التبادل؛ حيث تمت عملية تسليم المحتجزين في جنوب غزة، بتسلم الصليب الأحمر المحتجزين ليتم نقلهم عبر معبر كرم أبوسالم