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الرئاسة التركية: صورة المهد خلال زيارة ماسك تضليل وبروباغندا إسرائيلية

منذ 55 ثانية
الرئاسة التركية: صورة المهد خلال زيارة ماسك تضليل وبروباغندا إسرائيلية

وطنا اليوم:أعلن مركز مكافحة التضليل في الرئاسة التركية أن صورة مهد يضم طلقات فارغة انتشرت مؤخرا خلال زيارة الملياردير الأميركي إيلون ماسك لكيان الاحتلال، تعد مؤشرا جديدا على حملات التضليل “البروباغاندا”التي تمارسها حكومة الكيان.
وقال المركز التركي عبر منصة إكس، إن الصورة المذكورة تتضمن تلاعبا، في محاولة لتضليل الرأي العام.
وأضاف أنه وجد تضليلا في الصورة التي تم نشرها مرفقة بعبارات مثل المهد الذي يعد من رموز هجوم حماس على الكيبوتس.
وأردف أنه يظهر في الصورة التي عُرضت على ماسك “الكثير من الرصاصات الفارغة في المهد، لكن لم تضمن هذه التفاصيل في الصور التي تم التقاطها خلال زيارة حاكم ولاية نيوجيرسي السابق كريس كريستي في 12 نوفمبر/ تشرين الثاني (الجاري)”.
وأشار المركز التركي إلى أنه لدى التدقيق في الصورة لوحظ أن المهد المليء بفوارغ الطلقات لم يتضرر أبدا


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