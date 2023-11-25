قسم اللغة الانجليزية والترجمة بجامعة عمان الاهلية يزور مؤسسة الاذاعة والتلفزيون

وطنا اليوم-قام طلبة جامعة عمان الاهلية من كلية الاداب والعلوم بقسم اللغة الإنجليزية والترجمة “مساقي الترجمة الفورية (١) و (٢)” بزيارة صباح الخميس ٢٣-١١-٢٠٢٣ لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية ،حيث كان في استقبالهم السيد محمد أبو حماد من دائرة العلاقات العامة.

ثم بدأت جولتهم في المحطة الأرضية عمرة التي تتعامل مع منظومات الأقمار الصناعية العربية والأوروبية والآسيوية لبث واستقبال البرامج التلفزيونية، والحقائب الإخبارية، والبرامج الرياضية، والبطولات العالمية، وكأس العالم، والألعاب الاولمبية. كما زار الطلبة استوديو الأخبار واطلعوا على غرفة بث الأخبار اليومية و الأخبار العاجلة. حيث استعرضت المهندسة المسؤولة عن غرفة الأخبار آلية التعامل مع الأخبار واللقاءات باللغة الإنجليزية وكيفة تحويلها إلى المترجم المعني وتحريرها قبل بثها.

ومن ثم تجوّل الطلبة في قسم الأرشفة وقسم منصات التواصل الاجتماعي وقسم الترجمة والتحرير ، حيث شرحت السيدة هيلين الكردي، والتي عملت سابقاً كمترجمة في الأخبار، آلية التعامل مع الأخبار التي ترد من وكالات الأنباء العالمية وترجمتها من اللغة الإنجليزية إلى العربية.

أيضا زار الطلبة قسم الإذاعة الأردنية FM حيث حضروا جانباً من برنامج يبث على الهواء مباشرة ، واستعرض مدير أخبار التلفزيون الأردني السيد أنس المجالي آليات التعامل مع الأخبار وتحريرها وترجمتها وفقاً لسياسة التحرير في المؤسسة، ومجالات التدريب الميداني فيها، ورحب باستفسارات الطلبة وأسئلتهم وأجاب عليها.

وفي نهاية الجولة شكرت كل من الدكتورة سائدة السيد رئيسة قسم اللغة الإنجليزية والترجمة ومدرّسة المساقين سيرين عواد ، القائمين على هذه المؤسسة على حسن الاستقبال وعلى هذه الزيارة الثرّية التي جاءت لتجسد الجانب التطبيقي لدراسة الطلبة.