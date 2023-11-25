انطلاق الدورة الثانية من مهرجان الأردن لأفلام الأطفال

وطنا اليوم – انطلقت الدورة الثانية من “مهرجان الأردن لأفلام الأطفال” ليلة أمس الجمعة في مسرح سينما الرينبو بعمان، بتنظيم من الهيئة الملكية الأردنية للأفلام.

ووفقا لبيان صحفي صادر عن الهيئة اليوم السبت، يستهدف المهرجان الذي يستمر 5 أيام، فئة الأطفال، وهو الأول من نوعه في المملكة، ومن المهرجانات القليلة في المنطقة الذي يقدم محتوى خاص لصغار السنّ.

وأشار البيان إلى أن الجمهور سيكون على موعد مع باقة منوعة من الإنتاجات العربية والأجنبية الحديثة مناسبة للأطفال فوق 10 سنوات، وبعضها لمن هم فوق ست سنوات. وأنه تم اختيار الأفلام المشاركة من ضمن 70 فيلماً قصيراً وطويلاً قدمت للمهرجان.

وشهد حفل الافتتاح مساء أمس العرض الأول في الأردن للفيلم الروائي الأردني التحريكي “سليم” ويعد أول فيلم روائي أردني تحريكي؛ وتم تكريم فريق العمل خلال الحفل من قبل الهيئة الملكية للأفلام

وسيحظى الأطفال، بحسب البيان، بفرصة التعرف على عوالم وثقافات جديدة من خلال سبعة أفلام عائلية روائية وتحريكية طويلة وهي؛ فيلم “طوطم” من هولندا؛ وفيلم “لغز تيسلا” من بلغاريا؛ وفيلم “الرحلة الصفيّة الفوضوية” من ألمانيا؛ وفيلمي “أنشودة الربيع” و”السوط الصغير” من الصين؛ وفيلم “رحلة إلى الأرض المسحورة” من سلوفاكيا.

كما تشمل العروض 12 فيلماً روائياً وتحريكياً قصيراً من الأردن ومصر واليمن والمغرب والجزائر وفرنسا وروسيا.

ودعا المهرجان أخصائيين سينمائيين لمناقشة الأفلام مع الأطفال بعد كل عرض بهدف تشجيعهم على التحليل والنقد وتبادل الآراء.

كما ستشتمل فعاليات المهرجان على ورشتي عمل: الأولى تختص بصناعة الدمى المُحرّكة للأطفال، والثانية تختص بتصميم ورسم شخصيات الرسوم التحريكية.

وشكّلت الهيئة لجنتي تحكيم لاختيار الأفلام الفائزة، إحداهما مؤلفة من مهنيين في مجال السينما والمرئي والمسموع والتربية والتعليم: وضمت الدكتور عامر غرايبة وراما سمكري وفرح جادالله ممثلة مؤسسة برنارد فان لير المتخصصة في تطوير وتعليم الطفولة المبكرة في الأردن فيما اللجنة الثانية ستعطي فرصة التحكيم لمجموعة أطفال، كما سيشارك الجمهور بالتصويت لفيلمه الروائي الطويل المُفضل.

ولفت البيان إلى أن أفضل فيلم روائي طويل وأفضل فيلم قصير سيحظيان بجوائز نقدية.