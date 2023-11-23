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مواقف الأردن الراسخة في الدفاع عن القضايا العربية” ندوة شعرية لـ “شؤون الطلبة في جامعة اليرموك

منذ ساعتين
مواقف الأردن الراسخة في الدفاع عن القضايا العربية” ندوة شعرية لـ “شؤون الطلبة في جامعة اليرموك

وطنا اليوم – مندوباً عن عميد شؤون الطلبة في جامعة اليرموك، رعى نائب  العميد الدكتور زهير الطاهات الندوة الشعرية التي نظمتها العمادة بعنوان “مواقف الأردن الراسخة في الدفاع عن القضايا العربية”، وشارك بها كل من الشاعر عيد العمارين من المجتمع المحلي، ومن الجامعة الطالبين الشاعرين وضاح العدوان وحسام الصخري.

وخلال الندوة، ألقى كل من الشعراء المشاركون مجموعة من قصائد الشعر النبطي، عبروا خلالها عن فخرهم بشجاعة الموقف الأردني الراسخ والثابت في الدفاع عن القضايا العربية، واعتزازهم بالمواقف المشرفة لجلالة الملك المعظم عبدالله الثاني ابن الحسين، ووقوفه الدائم إلى جانب أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق، ومساعيه الموصولة للتخفيف من معاناتهم.

كما عبروا عن اعتزازهم بالتاريخ العريق للدولة الأرنية، والإسهامات العظيمة التي قدمها ملوك الهاشميين في نصرة قضايا الأمة العربية.

وشكر الشعراء جامعة اليرموك، وعمادة شؤون الطلبة على تنظيم هذه الندوة، واهتمامهم بفن الشعر، وحرصهم على إتاحة المجال أمام الشعراء للتواصل مع الجمهور، والتعبير عن ولائهم وانتمائهم للوطن وقيادته الهاشمية الحكيمة.

وفي نهاية الندوة التي حضرها مساعد العميد الدكتور محمد الحوري، وعدد من العاملين في العمادة، سلم الطاهات الشعراء الشهادات التقديرية.


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