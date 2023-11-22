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وزير المالية يوضح حول شركات النقل الخاصة في الأردن

منذ 6 ثواني
وزير المالية يوضح حول شركات النقل الخاصة في الأردن

وطنا اليوم:أوضح وزير المالية محمد العسعس في رد على سؤال النائب هيثم الزيادين في الجلسة النيابية الرقابية الأربعاء أن شركات النقل العام الخاصة والتي تعمل بالتطبيقات الذكية، تقدم الإقرارات الضريبية بشكل قانوني.
وحول النائب زيادين، سؤاله الرقابي حول تلك الشركات إلى استجواب، لعدم شمول إجابة الحكومة على الأرقام المطلوبة فيما يتعلق بهدر المال العام وحقوق الأردنيين، معتبرا أنها تأتي كمطامع من قبل بعض المستثمرين بالإضافة إلى ضريبة الحكومية المرتفعة.

أحمد الصفدي
وفي سياق منفصل، قال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي في مستهل جلسة النواب اليوم: بتوجيهات من جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المفدى، أشرف سيف بني هاشم نبض القائد ولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني على إرسال مستشفى ميداني ثانٍ للأهل في قطاع غزة.
وأضاف الصفدي إن هذه الخطوة تدلل على أن الأردن كان وسيبقى على الدوام في خندق الأمة، ثابت الموقف في الدفاع عن عدالة القضية الفلسطينية، وعن أهلنا المدنيين العزل في قطاع غزة بوجه آلة الحرب والدمار الوحشية والغاشمة.
وتابع: “إننا في مجلس النواب نرحب بالجهود التي أفضت لاتفاق الهدنة في غزة، ونؤكد دائماً وقوفنا وأبناء شعبنا العظيم صفا واحدا خلف الجهود التي يبذلها جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين؛ من أجل وقف العدوان الغاشم على قطاع غزة بشكل كامل، مجددين العهد مع أرض الأنبياء الرسالات أن نبقى أهل عزيمة وثبات خلف راية عميد آل البيت الأطهار الوصي الأمين على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف


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