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بنك الإسكان الراعي الذهبي لمؤتمر الجودة من منظور عالمي

منذ 21 ثانية
بنك الإسكان الراعي الذهبي لمؤتمر الجودة من منظور عالمي

وطنا اليوم:قدم بنك الإسكان رعايته الذهبية لمؤتمر ومعرض الجودة في الرعاية الصحية، الذي عقد بتنظيم من مجلس اعتماد المؤسسات الصحية بعنوان: “الجودة من منظور عالمي – تطلعات مستقبلية”، والذي أقيم في الفترة الواقعة بن 13-15/11/2023 في فندق كمبنسكي عمان.
وتناول المؤتمر العديد من المحاور بهدف تثقيف مجتمع الرعاية الصحية، بما في ذلك طلبة التخصصات الطبية والصحية والإدارية والفنية ذات العلاقة، حول العديد من القضايا التي تزيد الجودة وتضمن سلامة المرضى.
ومن خلال هذه الرعاية، يساهم بنك الإسكان بتمكين مجلس اعتماد المؤسسات الصحية من تحقيق أهدافه التي تتلخص بقيادة تنفيذ التحسينات الشاملة للجودة والسلامة في بيئة الرعاية الصحية مع الالتزام بالممارسات المستدامة والمعايير العالمية، وبما يتناسب مع توجهات البنك الاستراتيجية للمسؤولية المجتمعية في دعم القطاع الصحي وأنظمته لتكون شاملة وفعالة ومتكاملة.
ويشار إلى أن المؤتمر اشتمل على ورش العمل والجلسات التي ناقشت قضايا عدة متعلقة بتطوير الرعاية الصحية، مسلطاً الضوء على أفضل الابتكارات العالمية في هذا المجال، وكيفية توظيفها لخدمة القطاع الصحي وتحسين الجودة، فضلاً عن مشاركة الخبرات والتجارب، إلى جانب تبادل الآراء والتباحث بكيفية ربط الجودة والتمويل لما فيه صالح المواطن، مختتماً بالإعلان عن النسخة العاشرة من مبادرة الأهداف الوطنية لجودة وسلامة الرعاية الصحية


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