الصفدي: صمت مجلس الأمن سمح بهمجية تسببت بالبؤس في مستشفى الشفاء

وطنا اليوم:قال نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الأربعاء، إن البؤس في مستشفى الشفاء يظهر الهمجية التي يسمح بها صمت مجلس الأمن الدولي.

وتساءل الصفدي في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على منصة “X” عن “كيف يمكن للمجلس الأعلى أن يظل صامتا بشأن إجبار الأطفال على الخروج من الحاضنات؟”.

وأدان الصفدي، الصمت على هذه الوحشية، الذي يوفر الغطاء لجرائم الحرب، مستدركا أنه أمر غير مقبول وغير مبرر، ويجب على المجلس أن يتحرك