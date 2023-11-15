بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

الصفدي: صمت مجلس الأمن سمح بهمجية تسببت بالبؤس في مستشفى الشفاء

منذ 4 ساعات
الصفدي: صمت مجلس الأمن سمح بهمجية تسببت بالبؤس في مستشفى الشفاء

وطنا اليوم:قال نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الأربعاء، إن البؤس في مستشفى الشفاء يظهر الهمجية التي يسمح بها صمت مجلس الأمن الدولي.
وتساءل الصفدي في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على منصة “X” عن “كيف يمكن للمجلس الأعلى أن يظل صامتا بشأن إجبار الأطفال على الخروج من الحاضنات؟”.
وأدان الصفدي، الصمت على هذه الوحشية، الذي يوفر الغطاء لجرائم الحرب، مستدركا أنه أمر غير مقبول وغير مبرر، ويجب على المجلس أن يتحرك


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:38

جيش الاحتلال يفجر مبنى المجلس التشريعي في غزة

16:29

جامعة عمان الأهلية تُتوّج بالمركز الأول في الملتقى الطلابي الابداعي العربي

16:28

كلية العمارة والتصميم في جامعة فيلادلفيا بزيارة الى مدارس البطريركية اللاتينية‎

16:22

أردنيون يطالبون بإلغاء اتفاقية الماء مقابل الكهرباء مع تل أبيب

16:19

نعم! انتصرت حماس

16:13

الجامعة الأردنية تتقدم في تصنيف التايمز للجامعات العربية 2023

16:00

تفاصيل جديدة حول صفقة لتبادل أسرى بين حماس والكيان الصهيوني

15:54

أونروا: جميع عمليات الوكالة في غزة على حافة الانهيار

15:28

وزيرة الداخلية البريطانية المقالة لسوناك: يا خاين

15:16

بعد نفاد الوقود.. الاتصالات الفلسطينية تعلن توقف جميع المولدات في غزة

15:11

“إعلام” البترا تستضيف ندوة عن الصحة الإنجابية

14:58

ضبط اعتداءات على المياه في وادي السير وحفارة مخالفة في المفرق

وفيات
وفيات الأربعاء 15-11-2023الحاجة فاطمة عواد الرواشدة/ أم محمد في ذمة اللهوفيات الثلاثاء 14-11-2023وفيات الإثنين 13-11-2023وفيات الأحد 12-11-2023