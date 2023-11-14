أمنية وهواوي تعلنان عن اتفاقية شراكة في حلول الأعمال

وطنا اليوم:– أعلنت شركة أمنية للهواتف المتنقلة اليوم عن شراكة جديدة في سوق الاتصالات الأردني، مع شركة هواوي العالمية، تقوم بموجبها الشركتان بتطوير حلول الشبكات السلكية واللاسلكية الموجهة لقطاع الأعمال في السوق الاردني.

وبموجب الشراكة التي تم توقيعها على هامش معرض جايتكس -أكبر معرض للتكنولوجيا بالمنطقة- والذي عُقد في دبي في الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر الماضي، ستتعاون أمنية وهواوي في حلول الشبكات السلكية واللاسلكية(WAN, LAN, WIFI) المدارة، بدءاً من بناء هذه الشبكات وتسويقها والترويج المشترك لها وتوفيرها ضمن حلول الأعمال التي تقدّمها أمنية للشركات المتوسطة والكبيرة.

وقال رئيس دائرة قطاع الأعمال في أمنية إياد جبر: “إن الشراكة التي تجمعنا مع هواوي، تعكس جهدنا الدؤوب في توفير أحدث الحلول والخدمات التي تساعد قطاع الأعمال على خفض الكلف وزيادة الإنتاجية عن طريق بناء شبكة تخدم الشركات بموثوقية وجودة يُعتمد عليها لادارة العمليات والأعمال”.

وبيّن جبر”أن الشراكة تدمج بين ما يتمتع به العملاق الصيني في مجال الشبكات السلكية واللاسلكية، من خبرة وقوة على مستوى العالم، وما تملكه شركة أمنية من قنوات تسويقية وحضور واسع في قطاع الأعمال، ما سينعكس إيجاباً على بيئة الاعمال والتحول الرقمي”.

وعلّق المدير العام لشركة هواوي الأردن آدم زانغ على هذه الاتفاقية، قائلاً: إن الشراكة التي تجمعنا مع أمنية منذ ما يقارب ال 20 عاماً كشريك استراتيجي لنا في قطاع الاتصالات في المملكة ساهم في الارتقاء بالبنية التحتية على مستوى القطاع. ونحن نؤمن أن الشراكة في قطاع الاعمال ستجلب المزيد من الابتكار والتحديث اللازم لتحقيق رؤية المملكة للتحول الرقمي على مستوى القطاعين الحكومي والخاص عن طريق التعاون وتبادل الخبرات بين الشركتين مما سيدفع بعجلة الاقتصاد إلى الأمام.

وتعتبر شركة هواوي العالمية رائدة الشركات العالمية في مجال منتجات وحلول الشبكات السلكية واللاسلكية، فيما تقدم شركة أمنية مجموعة من الحلول الرائدة والمبتكرة الموجه لقطاع الأعمال في المملكة.