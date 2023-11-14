صالح الجعفراوي.. ناشط فلسطيني أغضب الاحتلال لتغطيته الحرب على غزة

وطنا اليوم:هاجم موقع رسمي لدولة الاحتلال، بسلسلة من المنشورات، الناشط الفلسطيني الذي ذاع صيته خلال الحرب على غزة صالح الجعفراوي، في محاولة لتأليب الرأي العام ضده، عقب اعتماد وسائل إعلامية على الأخبار والفيديوهات التي ينشرها عبر حسابه، كدليل واقعي على ما يحدث فوق أرض القطاع.

ويزعم موقع “Israel”، وهو يعرف نفسه على أنه الحساب الرسمي لدولة الاحتلال في تويتر ومرتبط بوزارة خارجيته، أن الجعفراوي “يمثل” العديد من الأدوار ويصور الفيديوهات لتضليل الرأي العام

ويتابع الناشط الفلسطيني (25 عاما) أكثر مليوني متابع على انستغرام، واستطاعت فيديوهاته أن تصل إلى الآلاف من الأشخاص.

وعبر الموقع عن امتعاضه من مشاركة شبكة BBC البريطانية لمقطع فيديو لصالح وهو ينقل مشاهد ما بعد قصف الاحتلال لساحة مسشتفى الشفاء، حيث سقط العشرات من الشهداء والجرحى أمام المبنى.

وتصف دولة الاحتلال، الناشط الجعفراوي بأنه “ممثل الأزمة في حماس”، ويظهر في عدة فيديوهات لإثارة استعطاف الناس

وتداول مستخدمون لوسائل التواصل الاجتماعي خبرا مفاده تهديد جيش الاحتلال الإسرائيلي باغتيال صانع المحتوى الفلسطيني صالح الجعفراوي.

وسائل إعلام عبرية قالت إن صورة فكاهية جرى تداولها انتشرت بشكل واسع، وأن الصورة تضمنت تهديدا مباشرا من قبل جيش الاحتلال باغتيال الجعفراوي.

وقال الجعفراوي إنه تفاجأ بانتشار الخبر في العديد من المجموعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعبر قنوات عربية وعبرية، مشيرا إلى أن “الاحتلال يبدو أنه يتألم من كشف وجهه”.

وأضاف ساخرا: “أنا صالح الجعفراوي صحفي مستقل أنا أحمل المجتمع الدولي المسؤولية عن سلامتي”.

وكتب الجعفاري على مقطع فيديو نشره: “نفسي أنزللكم كثير فيديوهات بس النت كثير سيء.. المهم تقلقوش معنوياتي في السما وما هزو فيي شعرة”