الملكية الأردنية تدعم أسطول رحلاتها الطويلة بطلبية لشراء طائرات بوينج 787-9 دريملاينر‎

وطنا اليوم:أعلنت شركة الخطوط الملكية الأردنية وبوينج (المسجلة في بورصة نيويورك للأسهم تحت الرمز BA) اليوم، عن طلبية لشراء أربع طائرات من طراز 787-9دريملاينر في إطار جهودها الرامية لتوسعة أسطولها من الطائرات ذات البدن العريض. وأكدت الناقلة الوطنية الأردنية خلال معرض دبي للطيران طلبية سابقة لشراء طائرتين من طراز 787-9، ليصل إجمالي العدد التراكمي من هذا الطراز إلى ستة طائرات.

ومن خلال اعتمادها على أسطول مكون من سبع طائرات من طراز 787-8 ، فإن إضافة عضو آخر إلى عائلة دريملاينر لدى الشركة سيدعم قدراتها لنقل المزيد من الركاب والبضائع لمسافات أبعد. ويمكن لهذه الطائرة أن تحمل 296 راكباً لمسافة 14,010 كيلومترات (7,565 ميلاً بحرياً)، ما يسهم في تعزيز عدد الوجهات التي قد تم افتتحتها من قبل طائرات من طراز 787-8 لأول مرة.

سامر المجالي، نائب رئيس مجلس الادارة – العضو المنتدب/الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية قال: “لقد جاء قرارنا بإضافة طائرات 787-9 دريملاينر إلى أسطولنا تأكيداً على التزامنا بتوفير تجربة سفر استثنائية لمسافرينا. وتتماشى هذه الخطوة تماماً مع الاستراتيجية الأوسع التي ننتهجها من أجل تحديث أسطولنا، مع التركيز على كفاءة استهلاك الوقود والاستدامة وراحة الركاب. وفي الوقت الذي نشرع فيه بهذه المسيرة، فإننا على ثقة تامة من أن التكنولوجيا المتطورة المستخدمة في هذه الطائرة ستتحقق النتائج التي نصبو إليها، وتحديداً الارتقاء بقدراتنا التشغيلية. وباعتبارها أولى شركات الطيران في الشرق الأوسط التي طلبت طائرة 787 منذ أكثر من 16 عاماً، تواصل الملكية الأردنية ريادتها من خلال تبني آخر التطورات في مجال الطيران. وأثبت أسطولنا الحالي المكون من سبع طائرات من طراز 787- 8 دريملاينر نجاحه في ربط عاصمتنا عمّان بالوجهات العالمية الرئيسية. وتؤكد هذه الطلبية الإضافية نهجنا التطلعي في الملكية الأردنية، والتزامنا بتلبية الطلب المتزايد على السفر للوجهات الطويلة”.

يشار إلى أن الملكية الأردنية تعتبر أول شركة طيران في الشرق الأوسط كانت قد تقدمت بطلبية شراء طائرة بوينج 787 منذ ما يزيد عن 16 عاماً، و التي تربط العاصمة الأردنية عمّان بمدن في أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية، بما في ذلك نيويورك وشيكاغو وديترويت وتورنتو.

وقال ستان ديل، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة بوينج للطائرات التجارية: “إن هذه الطلبية لشراء طائرات إضافية من طراز 787 تعتبر بحق شهادة على الالتزام طويل الأمد من جانب الملكية الأردنية للارتقاء بقدراتها الرائدة في السوق لطائرة دريملاينر . إننا على ثقة تامة من خطط الشركة الرامية لتوسعة شبكتها بشكل مربح، من خلال تشغيلها أسطولاً أكثر استدامة مع هذه الطائرات الجديدة التي تمتاز بالكفاءة العالية في استهلاك الوقود”.

وستوفر شركة بوينج للخدمات العالمية أيضاً خدمات التعديل لطائرات الملكية الأردنية من طراز 787 أثناء الخدمة، الأمر الذي سيساعدها في تعزيز الاتصال أثناء الرحلة للركاب وطاقم الطائرة. وفي إطار الاتفاقية ذاتها، ستقوم بوينج بتنفيذ الأعمال الهندسية، مع توفير عدة مجموعات التعديلات.