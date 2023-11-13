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كابيتال بنك يوقع اتفاقية تعاون مع مختبرات مدلاب ويمنح عملائه خصومات مميزة على الفحوصات المخبرية‎

منذ 4 ساعات
كابيتال بنك يوقع اتفاقية تعاون مع مختبرات مدلاب ويمنح عملائه خصومات مميزة على الفحوصات المخبرية‎

وطنا اليوم:وقع كابيتال بنك ومجموعة “مختبرات مدلاب” – مجموعة المختبرات الطبية الأكبر في الأردن والرائدة على مستوى المنطقة العربية – اتفاقية تعاون يمنح بموجبها البنك عملائه خصومات مميزة على الفحوصات المخبرية.

ووقع الاتفاقية عن كابيتال بنك الرئيس التنفيذي لمجموعة كابيتال بنك بالوكالة السيد سامر العالول وعن مختبرات مدلاب رئيس هيئة المديرين والرئيس التنفيذي الدكتور حسيب صهيون، بحضور عدد من كبار الموظفين من الجانبين. 

وستقدم جميع مختبرات مدلاب الـ 57 المنتشرة في جميع أنحاء المملكة لعملاء كابيتال بنك خصومات على الفحوصات المخبرية تصل لغاية 20%، وذلك عند قيام العملاء بالدفع بواسطة بطاقات البنك الائتمانية، لقيمة أعلى من 20 دينار أردني باستثناء الفحوصات الجينية والمتقدمة والمخصومة مسبقاً. 

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار حرص كابيتال بنك على تقديم قيمة مضافة لعملائه وخدمات مصرفية بمستوى عال من الجودة والتميز، فيما تتماشى هذه الاتفاقية مع سعي “مختبرات مدلاب” لتلبية العملاء بأدق نتائج الفحوصات المخبرية وتقديم أفضل الرعاية الصحية ونشر الوعي الصحي وأهمية الطب الوقائي كجزء من نمط حياة صحي، وهي أهداف مشتركة مع كابيتال بنك سعياً منهما للوصول إلى مجتمع صحي.


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